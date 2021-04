Continua il Progetto “LOTTA ALLA POVERTA'” dei LIONS CLUB di Sora-Isola del Liri

In occasione delle Festività Pasquali, i Lions Club di Sora-Isola del Liri continuano il progetto sulla lotta alla povertà nel territorio di Sora, Isola del Liri, Arpino, nato durante le celebrazioni per il Centenario di Fondazione dell’Associazione Internazionale e confermato quale progetto stabile istituzionale. Si sta completando la distribuzione di derrate alimentari costituite da pasta, salsa di pomodoro, zucchero, sale, caffè, colombe e uova pasquali etc.. a innumerevoli famiglie bisognose con la collaborazione della parrocchia di San Bartolomeo di Sora e il suo parroco Don Donato Piacentini, delle Conferenze di San Vincenzo dei Paoli e del socio Riziero Capuano per Isola del Liri ,della Parrocchia Santa Maria di Civita e del suo parroco Don Antonio di Lorenzo per il comune di Arpino. Il tutto è stato coordinato dal Presidente del Club Luigi Esposti e dal Vicepresidente Giampiero Imperante con il supporto fondamentale del Socio Peppino Quadrini insieme a tutti gli altri amici Lions. Questo servizio si sta concretizzando anche grazie alla collaborazione con il DISTRETTO INTERREGIONALE 108 L di cui fa parte IL Club di Sora -Isola del Liri. Tutti i soci hanno provveduto ad alimentare il fondo per tali impegni di spesa e continueranno a farlo perchè credono negli ideali che si riassumono nel motto dell’Associazione: WE SERVE(NOI SERVIAMO).

Il responsabile della comunicazione e presidente per lo sviluppo della leadership del club Prof Bernardo Maria Giovannone

