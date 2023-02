Continua il Progetto “Alleviare la fame “dei Lions Club di Sora-Isola del Liri-Arpino

Nei giorni sorsi alcuni soci del club si sono recati ancora una volta al Banco Alimentare di Aprilia per ritirare le derrate alimentari da distribuire alle persone che ne hanno necessità. E’ un piccolo sacrificio che il club si sobbarca per soddisfare necessità alimentari di bambini, adulti, centri di accoglienza, case famiglia, ordini religiosi che ne hanno estremo bisogno. Infatti il percorso per raggiungere Aprilia non è breve; ci vogliono per andare e tornare più di quattro ore ma i soci per aiutare le persone in difficoltà fanno volentieri questa strada. Ritirato il materiale, è iniziata la distribuzione curata dal Presidente Riziero Capuano, dal Segretario e Presidente di Zona Bernardo Maria Giovannone dal socio Ennio Soccodato ma anche da tutti gli altri. Questa volta il Banco ha consegnato al club numerosi cartoni di latte, alcune confezioni di fette biscottate, diverse vaschette di yogurt, biscotti Plasmon, molte scatolette di carne di manzo, alcuni pacchetti di riso, confezioni di melanzane in barattolo. Con questo aiuto non si risolvono certo grandi problemi ma è un segno di solidarietà verso chi ha reale necessità anche di una semplice busta di latte. Il progetto continuerà fino a quando sarà possibile

Il Segretario del Club e Responsabile della Comunicazione

Bernardo Maria Giovannone