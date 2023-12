Continua il grande lavoro di SCUOLA ETWINNING dell’Istituto Comprensivo EVAN GORGA di Broccostella

Il giorno 13 Dicembre 2023 dall’unità centrale e-Twinning ci è stato ufficialmente comunicato l’attribuzione del premio nazionale eTwinning 2023 per il progetto “The Idiom Mystery” realizzato con le attuali classi 4A-4B-4C dell’Istituto Comprensivo “EVAN GORGA” BROCCOSTELLA con la collaborazione delle insegnanti di classe : Mancini Caterina, Iacobone Antonietta, Iaquone Stanislava, Lecce Donata, Quadrini Lurra e Corsetti Carla.Il progetto è nato dalla partecipazione al seminario Seminario bilaterale e-Twinning dal titolo ‘My first project with an e-Twinning ambassador’, che si è tenuto a Danzica (Polonia) dal 30 marzo al 1° aprile 2023 . Grande soddisfazione per docenti ed alunni !

COMUNICATO STAMPA