Contest Nazionale Balloon Camp Italia by Rocca Fun Factory

Si è tenuto dal 01 Aprile al 10 Aprile 2020 per la durata di dieci giorni, il Contest Nazionale Ballon Camp Italia ideato da BALLOON CAMP ITALIA by ROCCA FUN FACTORY – vota il lavoro migliore con un like su Facebook. Alla gara hanno partecipato 70 professionisti italiani del settore, come da regolamento gli allestimenti sono stati tutti realizzati con materie prime Rocca Fun Factory Srl. Il contest è stato vinto dall’Animatore e Balloon Artist Giuliano Ferri di Castelliri (Fr) con il set “Sweet Table Jungle”, 1597 sono stati i like totali. Il premio in palio, un macchinario per la lavorazione dei palloncini, il giovane animatore lo utilizzerà nella sua nuova attività PartyVolare Point che aprirà prossimamente ad Isola del Liri (Fr) sul corso principale. “Sono felicissimo, tantissima è la soddisfazione, vincere un contest del genere alla presenza di bravissimi balloon artist italiani non capita tutti i giorni. E’ stata dura, molti lavori erano eccezionali, poi il testa a testa con una ragazza di Pisa ha reso più trepidante la gara, ma alla fine ce l’ho fatta. Bello, bello davvero. Grazie a tutti coloro che hanno votato la mia idea.” Queste le parole di un’euforico Giuliano Ferri.

