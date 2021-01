Conte: «Sta arrivando un’impennata dei contagi, servono altri sacrifici»

«Sta arrivando un’impennata» dei contagi. Parlando in un’intervista al Tg3 il premier Giuseppe Conte lancia l’allarme sui numeri del virus che secondo le sue informazioni «dopo Gran Bretagna, Irlanda, Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici». Un allerta a pochi giorni dal nuovo Dpcm (che entrerà in vigore dal 16 gennaio) che determinerà le misure restrittive del Paese, con tante opzioni sul tavolo di cui l’ultima richiesta di alcune regioni – Lombardia, Friuli e Campania – di rendere tutta l’Italia zona arancione con eventualmente ulteriori strette in caso di peggioramento dei dati.

