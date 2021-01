Conte pronto alle dimissioni: domani al Quirinale da Mattarella per rimettere il mandato

Il Governo guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha le ore contate. Conte, si apprende da fonti parlamentari della maggioranza, si recherà domani mattina al Quirinale per conferire con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e rassegnare le dimissioni. Il tutto dovrebbe avvenire dopo un breve Cdm convocato per domani mattina alle 9. In serata è arrivata anche una nota della Presidenza del Consiglio: “È convocato per domani mattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il Presidente Conte si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.Comunque anche in queste ore il Presidente del consiglio pare poter contare sull’appoggio di alcuni ministri, primo tra tutti quello della Salute Roberto Speranza, che su twitter esplicita il suo essere al fianco di Giuseppe Conte

