“Consultorio di Ceprano: disservizi e segnalazione di Codici alla ASL di Frosinone”

“L’associazione Codici ha recentemente segnalato alla ASL di Frosinone un grave disservizio riguardante il consultorio cittadino di Ceprano, che ha lasciato molti utenti senza l’assistenza necessaria. Una problematica che sta sollevando preoccupazioni tra i cittadini e gli operatori del settore sanitario.”Secondo quanto evidenziato nella lettera inviata dall’avvocato Gianmarco Florenzani e dal responsabile provinciale Enrico Di Battista, il consultorio di Ceprano è stato colpito da un blocco operativo a causa di una presunta carenza di personale infermieristico. Le attività essenziali, come visite ginecologiche, consulenze psicologiche e assistenza per la maternità, sono risultate sospese, causando forti disagi tra gli utenti, specialmente tra le donne e le famiglie locali.” “L’associazione Codici, da sempre impegnata nella tutela dei diritti dei consumatori e dei pazienti, ha espresso forte preoccupazione per la situazione. La mancata erogazione di servizi essenziali è considerata una grave violazione del diritto alla salute, garantito dalla Costituzione italiana. Per questo motivo, Codici ha deciso di intervenire segnalando la situazione alle autorità competenti, tra cui la dottoressa Anna Maria Petitti, responsabile del percorso Nascita, e il dottor Gennaro Scialò, dirigente dell’assistenza infermieristica.”Numerosi cittadini di Ceprano hanno manifestato il proprio disagio per questa situazione, sottolineando l’importanza del consultorio nella loro vita quotidiana. Per molte famiglie, la possibilità di accedere a servizi come visite ginecologiche o consulenze psicologiche è essenziale per garantire una qualità della vita dignitosa e serena, soprattutto durante la maternità.L‘associazione Codici spera che le autorità sanitarie intervengano tempestivamente per ripristinare un servizio fondamentale per la comunità. Il consultorio deve tornare ad essere un punto di riferimento per le famiglie e le donne di Ceprano, garantendo loro accesso ai diritti di salute che la Costituzione tutela. Seguiranno aggiornamenti in merito alla risposta delle istituzioni.”

