Consultori familiari, Savo a Mattia: la sinistra ne ha chiusi dieci, noi lavoriamo a un modello uniforme tarato sui bisogni

“La sinistra, e in questo caso la consigliera del Pd Mattia, attacca il governo Rocca accusandolo di indebolire la rete dei consultori familiari ma dimentica che a chiuderne dieci è stato proprio il loro governo regionale: nel corso della Giunta Zingaretti i consultori familiari sono passati da 145 a 135. Al contrario della nostra Amministrazione che non soltanto non ne ha chiuso nessuno ma sta lavorando a un modello organizzativo omogeneo e tarato sui reali fabbisogni della popolazione del Lazio”.

Così la presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali, Alessia Savo, replica alle recenti critiche avanzate dalla consigliera del Partito Democratico, Eleonora Mattia, per quanto concerne i consultori familiari.

Savo ha sottolineato l’impegno concreto dell’attuale amministrazione: “Noi non solo stiamo intervenendo per riqualificare molte strutture, ma stiamo lavorando a un assetto gestionale uniforme e coerente su tutto il territorio regionale. Vogliamo garantire equità nell’accesso ai servizi, offrendo ai cittadini della regione presidi efficienti e realmente vicini ai reali bisogni. Basta con strumentalizzazioni ideologiche – ha concluso Savo –. Il nostro obiettivo sui consultori familiari è restituire loro il ruolo che meritano nella sanità territoriale, raccogliendo e vincendo le sfide della contemporaneità”.