Consultazioni regionali M5S, il consigliere Loreto Marcelli candidato capolista

Si sono chiuse ieri sera alle 22 le consultazioni del Movimento 5 Stelle, per designare i candidati alle prossime elezioni regionali .Nella nostra provincia il consigliere uscente nonché capogruppo alla Regione Lazio Loreto Marcelli è stato il più votato diventando il capolista .È ufficialmente un candidato alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio per il Movimento 5 Stelle. Un risultato che premia l’impegno sul territorio. Di seguito riportiamo la nota pubblicata dell’On. Loreto Marcelli:

“Ringrazio la BASE, gli ATTIVISTI della Provincia di Frosinone che con il loro voto mi consentiranno di guidare da Capolista la squadra che affronterà la prossima campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio.Sono veramente commosso dalla forza e dal calore che ancora una volta mi concedete.

Parte una nuova sfida e giuro che non mi risparmierò fino allo stremo nel lottare per sventolare sempre più in alto la bandiera del Movimento Cinque Stelle INSIEME A VOI.”

