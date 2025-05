Consorzio Valle del Liri , Maura (FdI) :” Saluto con soddisfazione l’avvio della stagione irrigua”

“Saluto con soddisfazione l’avvio della stagione irrigua anche se, a dire il vero, non avevo certamente dubbi in merito al rispetto dell’inizio dell’attività dopo le manutenzioni e i lavori preparatori che il Consorzio Valle del Liri ha posto in essere per garantire, in un momento particolarmente delicato anche per la siccità, che ancora attanaglia parte del nostro territorio, ma sottolineo, invece, con maggior vigore gli aspetti legati alla possibilità di rateizzazione del tributo irriguo dovuto per la stagione precedente, come concertato con le associazioni di categoria e, soprattutto, l’adozione del nuovo regolamento irriguo finalizzato ad adeguare il servizio alle mutate esigenze dei Consorziati e a rafforzare le attività di vigilanza e controllo, che saranno svolte mediante personale interno e proveniente da altri Consorzi di bonifica e l’ausilio di tecnologie satellitari e droni. “

Così Daniele Maura, consigliere regionale che conclude:”il rispetto delle regole ed il giusto pagamento di tutti i Consorziati rappresenta non solo un fatto etico importante sotto ogni punto di vista ma anche che la governance sta rispettando gli impegni assunti attraverso i quali dare ulteriore linfa al cambio di passo che passa necessariamente anche mediante queste attività che permetterà di non tollerare utilizzi abusivi della risorsa idrica.

Daniele Maura vice capogruppo FDI Regione Lazio

