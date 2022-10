Consorzio industriale, Pittiglio (Cons. Provincia Frosinone): “Bene nomina unanime CdA e approvazione bilancio Consorzio industriale”

“La nomina unanime del CdA e l’approvazione del bilancio del Consorzio industriale del Lazio dimostra la solidità dell’Ente e la straordinaria capacità di sintesi del Presidente Francesco De Angelis e di tutto il management”.

Così in una nota il consigliere provinciale e capogruppo del Partito democratico, Enrico Pittiglio, che ha partecipato alla votazione come delegato dell’Ente provincia.

“In quadro economico molto complicato – spiega – il Consorzio ha fornito in questa fase risposte concrete alle imprese e alle aree industriali del nostro territorio. Penso, solo per citare un esempio, all’ultimo risultato raggiunto, quello della fiscalità di vantaggio che porterà nella provincia di Frosinone circa 45 milioni di euro che saranno investiti per favorire sviluppo e occupazione. È evidente – conclude – che la congiuntura economica richieda ancora nuovi interventi e il consenso unanime intorno al progetto del Consorzio dà forza ad una idea di crescita dei nostri territori”.

