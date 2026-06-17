Consorzio Industriale Lazio, arriva la riforma che cambia tutto

Una riforma destinata a segnare una svolta per il futuro del Consorzio Industriale del Lazio. È stata infatti presentata una proposta di legge che punta a rafforzare la partecipazione della Regione Lazio all’interno dell’ente, con l’obiettivo di rendere più efficace la governance e accelerare i processi di sviluppo economico e produttivo.

Il provvedimento prevede l’ingresso della Regione con una quota del 51%, una scelta che consentirebbe di consolidare il ruolo strategico del Consorzio e di garantire una maggiore capacità decisionale nelle politiche di crescita industriale. Al centro della riforma anche il rafforzamento della governance, considerato un passaggio fondamentale per attrarre investimenti, sostenere le imprese e valorizzare le aree produttive del territorio.

La proposta è stata illustrata nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione dei vertici istituzionali e dei rappresentanti del mondo produttivo. Ampio il consenso registrato tra amministratori, imprenditori e associazioni di categoria, che hanno accolto positivamente un progetto ritenuto essenziale per affrontare le nuove sfide economiche.

Tra gli obiettivi indicati figurano il rilancio delle infrastrutture, il miglioramento dei servizi alle aziende, la semplificazione amministrativa e la creazione di condizioni più favorevoli per l’insediamento di nuove realtà produttive. Un percorso che punta a trasformare il Consorzio in uno strumento sempre più moderno ed efficiente, capace di sostenere la competitività del sistema industriale laziale.

L’iniziativa rappresenta un passaggio importante per il futuro economico della regione e potrebbe aprire una nuova fase di sviluppo per le aree industriali del Lazio, con ricadute positive su occupazione, investimenti e crescita del territorio.