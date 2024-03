Consorzio Industriale del Lazio, Ugl Valente: “Buon lavoro a neo commissario Trequattrini”

Buon lavoro al neo commissario del Consorzio Industriale del Lazio Raffaele Trequattrini.

È l’augurio che il Segretario Generale dell’Ugl Frosinone Enzo Valente rivolge, a nome dell’ intera organizzazione sindacale, alla nuova guida dell’importante ente regionale.

“Siamo convinti – sottolinea Valente – che Trequattrini sarà in grado di contribuire allo sviluppo economico e dare un nuovo impulso al sistema industriale, in questa difficile fase di grandi cambiamenti per la nostra provincia che necessita di un nuovo modello di sviluppo che guardi oltre l’automotive.

Come Ugl siamo a completa disposizione del neo commissario, pronti ad ogni confronto, perché riteniamo la concertazione l’ arma migliore per superare gli ostacoli e programmare un presente e un futuro migliore per la nostra provincia”.

COMUNICATO STAMPA