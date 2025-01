Consorzio Industriale del Lazio, rotatoria tra la Monti Lepini e via Armando Vona a Ceccano, al via i lavori

Pronti a partire i lavori per la realizzazione della rotatoria tra la Strada Statale “156 – Monti Lepini” e la Strada Regionale “277 – via Armando Vona – Asse Attrezzato” a Ceccano. Nei prossimi giorni sarà posizionato il cantiere che permetterà l’avvio ufficiale degli interventi che avranno una durata di circa sei mesi.L’opera rientra nell’accordo di programma sottoscritto dall’ex Consorzio Asi di Frosinone con gli imprenditori coinvolti nel progetto di riqualificazione dell’ex Permaflex. La società proponente “Elco srl” ha già sottoscritto il contratto di appalto con l’impresa esecutrice dei lavori che inizieranno tra pochi giorni e avranno una durata di circa sei mesi. Il progetto predisposto dalla società “Planet Engineering srl” ha come obiettivo il miglioramento delle aree di innesto della viabilità esistente per aumentare la sicurezza della circolazione. Il progetto prevede quattro principali asset: svincolo a raso tra la Superstrada 156 dei Monti Lepini e l’intersezione dell’asse attrezzato al Km 6+550, mediante la realizzazione di una rotatoria; sistema di smaltimento acque meteoriche; nuovo impianto di illuminazione pubblica in grado di servire l’area occupata dallo svincolo a rotatoria e i rami di ingresso/uscita alla stessa; sistemazione area residuale di accesso antistante le attività commerciali e/o artigianali.«Quello che partirà tra pochi giorni è un progetto particolarmente atteso da tutta la cittadinanza – ha osservato il Commissario del Consorzio industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini – L’area di intersezione tra la Monti Lepini e via Armando Vona è sempre caratterizzata da una costante congestione dovuta al traffico, una situazione presente tutto l’anno per via della forte presenza di lavoratori e che si appesantisce ulteriormente l’estate quando il tratto diventa anche un asse strategico di collegamento con il mare. La realizzazione di questa rotatoria permetterà di ridurre notevolmente il traffico e i molti ingorghi che si creano andando, così, a risolvere un problema che colpisce direttamente i cittadini e le aziende insediate in quell’area. Un progetto inserito nell’ambito del programma di riqualificazione dell’area ex Permaflex voluto dall’allora presidente Francesco De Angelis e che rappresenta un importante punto di sviluppo per la città. Il capitale infrastrutturale è essenziale per garantire aree industriali che siano all’avanguardia, per questo è fondamentale che si continui a investire in nuove opere ma, anche, nella manutenzione e ammodernamento di quelle esistenti. Attività, queste, su cui il Consorzio continuerà a lavorare affinché si portino avanti sempre maggiori opere».«I lavori per la realizzazione di questa rotatoria, ricadente nel Piano Regolatore Territoriale Consortile, sono stati inseriti all’interno della procedura di variante urbanistica relativa all’area ex Permaflex di Frosinone – ha aggiunto il Direttore Generale del Consorzio Industriale arch. Claudio Ferracci – Nell’ambito di questa procedura di variante, fu sottoscritto un Protocollo d’Intesa in cui si prevedevano una serie di opere a totale carico del proponente (Elco srl). Tra queste il Consorzio chiese espressamente la realizzazione della Rotatoria all’interno del proprio Piano, extra standard e non a scomputo degli oneri dovuti, che avesse come finalità l’interesse pubblico in primis e quella di creare degli effetti positivi sul sistema stradale di connettività territoriale. Più volte aziende e cittadini hanno sollecitato la realizzazione di questa rotatoria che rappresenta un’infrastruttura fondamentale per contrastare il forte traffico automobilistico che interessa quell’area, progetto che abbiamo presentato a tutte le società presenti nella zona. Tale opera si inserisce nell’ambito del progetto più complesso e ambizioso sull’asse attrezzato denominato “fabbrica del bello”, completa il sistema della viabilità dell’Asse stesso, avviato con la realizzazione delle tre nuove rotatorie in fase di completamento, migliora i collegamenti diretti verso i caselli autostradali di Ferentino e Frosinone. È stato concluso l’iter burocratico e, quindi, il cantiere è pronto a partire e si concluderà presumibilmente prima dell’estate. Un ringraziamento lo rivolgo ad Astral, Anas, Comune di Ceccano e tutti i tecnici che hanno fornito il proprio supporto per la realizzazione dell’opera».

L’inizio dell’allestimento del cantiere è previsto per il prossimo 20 gennaio.