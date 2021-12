Consorzio Industriale del Lazio: le dichiarazioni del Presidente Acampora

“Il Consorzio Industriale del Lazio da oggi è realtà. È il Consorzio più grande d’Italia e dovrà essere l’occasione di rilancio delle nostre imprese e dei nostri territori. Uno strumento di forza che garantirà nuove opportunità di crescita e sviluppo. Il mio personale augurio al nuovo presidente Francesco De Angelis”. Lo dichiara in una nota il Presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Giovanni Acampora, in occasione del completamento del progetto di fusione in un unico organismo dei cinque consorzi industriali del Lazio (Cassino, Frosinone, Roma-Latina, Sud Pontino, Rieti). “Un ente, del quale la nostra Camera di Commercio è socio di maggioranza relativa, che abbiamo fortemente voluto e sostenuto con l’obiettivo di rafforzare e promuovere gli interessi delle imprese delle province di Frosinone e Latina. Il Consorzio Industriale del Lazio dovrà favorire nuove politiche di sviluppo, essere un punto di incontro che possa attuare un’azione sinergica volta ad intraprendere strategie per sostenere gli obiettivi del tessuto imprenditoriale. Da oggi siamo chiamati ad una nuova sfida, quella di valorizzare le realtà produttive dei nostri territori e di rilanciare l’economia del Lazio incentivando gli investimenti. Una sfida ambiziosa che, uniti, riusciremo a vincere.”

COMUNICATO STAMPA

Correlati