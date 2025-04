Consorzio Industriale del Lazio, il Presidente Rocca proroga l’incarico per Commissario e Sub Commissario

«Continueremo a lavorare per promuovere lo sviluppo industriale del Lazio».

Pubblicato sul Burl di questa mattina il decreto del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, con cui ha prorogato per un anno l’incarico di Commissario del Consorzio Industriale del Lazio al prof. Raffaele Trequattrini e l’incarico di Sub Commissario del Consorzio Industriale del Lazio a Riccardo Roscia.

«Accolgo con profonda gratitudine la proroga del mio incarico di Commissario del Consorzio Industriale del Lazio – ha affermato il prof. Raffaele Trequattrini – Questa conferma rappresenta un riconoscimento dell’impegno e del lavoro svolto nel primo anno di attività, durante il quale abbiamo avviato numerose iniziative volte allo sviluppo e all’ammodernamento delle aree industriali del Lazio. In particolare, ci siamo concentrati su interventi infrastrutturali, promozione dell’innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e supporto alle imprese locali. Tutte queste attività sono state portate avanti in sinergia e in piena collaborazione con la Regione Lazio e con l’Assessorato allo Sviluppo Economico, la cui presenza costante è stata decisiva per il raggiungimento dei risultati ottenuti. Un lavoro di squadra che ha visto anche una proficua collaborazione instaurata con la Commissione Sviluppo Economico del Consiglio regionale del Lazio, e in particolare con il Presidente Enrico Tiero e il Vicepresidente Daniele Maura, con i quali si è costruito un rapporto di confronto aperto, costruttivo e orientato alla crescita del sistema produttivo regionale. Un ringraziamento sentito va anche alla Direzione generale del Consorzio e a tutta la struttura, il cui impegno quotidiano ha reso possibile il raggiungimento di risultati concreti. Il lavoro svolto finora è stato, e continuerà ad essere, il frutto di una squadra coesa, competente e motivata. In quest’ottica è stato fondamentale mantenere un dialogo costante con i soci del Consorzio e con tutti gli stakeholder di riferimento: ascoltare, incontrare e confrontarsi con chi opera quotidianamente sul territorio è stato, e continuerà ad essere, uno dei cardini della nostra azione. Un sincero ringraziamento al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e al Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, per il rinnovo della fiducia e per il sostegno convinto al percorso di rilancio e valorizzazione del sistema consortile. Guardiamo al futuro con determinazione, consapevoli che la crescita del Lazio industriale passerà attraverso quattro assi strategici: valorizzazione degli asset del Consorzio nella prospettiva della transizione energetica; attrazione degli investimenti attraverso il miglioramento dei servizi e il recupero dei siti dismessi; interventi infrastrutturali mediante la realizzazione di opere strategiche capaci di generare valore duraturo per il territorio; piena sostenibilità economico-finanziaria per i conti dell’Ente. Sarà proprio su queste linee d’indirizzo che si concentrerà l’impegno dei prossimi mesi, con l’obiettivo di costruire un Consorzio sempre più moderno, efficiente e vicino alle esigenze del sistema produttivo regionale».

«È un onore poter continuare a contribuire a un progetto strategico per lo sviluppo e la competitività del nostro territorio – ha aggiunto il Sub commissario del Consorzio Industriale del Lazio, Riccardo Roscia – Anche in questa nuova fase, il mio impegno sarà massimo, nella consapevolezza dell’importanza di proseguire un lavoro fondato sulla responsabilità, sull’ascolto e sulla concretezza. In tal senso, sarà fondamentale il lavoro di squadra che continuerò a portare avanti, in piena sintonia e collaborazione, con il Commissario Raffaele Trequattrini, con cui condivido una visione improntata all’efficienza, all’innovazione e alla valorizzazione delle risorse locali. Un ringraziamento lo rivolgo al Presidente Rocca e alla Vicepresidente Angelilli per la fiducia che hanno deciso di accordare».