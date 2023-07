Consorzio di Bonifica Valle del Liri: “Per salvaguardare la risorsa irrigua programmati alcuni fermi”

Il Consorzio Valle del Liri, con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica e garantire un servizio irriguo efficiente, desidera informare la contribuenza sull’adozione di fermi programmati degli impianti irrigui a Cassino e Pontecorvo.

Il Commissario Straordinario del Consorzio Valle del Liri, Sonia Ricci, sottolinea che “il fermo degli impianti irrigui è fondamentale per diversi motivi. Innanzitutto, la gestione razionale della risorsa idrica è di estrema importanza per il territorio, poiché permette di preservare e utilizzare in modo sostenibile l’acqua irrigua. Lo stop programmato consente, inoltre, di ottimizzare l’uso dell’acqua, evitando sprechi e garantendo una distribuzione equa per le diverse necessità delle colture presenti.”

A partire da mercoledì 19 luglio 2023, saranno attivati i fermi programmati degli impianti irrigui come indicato di seguito:

Settore irrigazione Cassino:

Impianto Destra Gari: Aquino – Piedimonte San Germano – Pignataro Interamna – Cassino – Villa Santa Lucia

Orario di fermo: 12:30 – 18:30 giornaliero, tutti i giorni per il secondo lotto (Settori A, B, C, D).

Impianto Sinistra Gari: Cervaro – Cassino

Orario di fermo: 21:00 – 6:00 (Settori serviti da Vasca 3 e 4).

Impianto Cassino Sant’Elia – Fiumerapido – Quota 100 e Estendimento

Orario di fermo: 21:00 – 6:00.

Settore irrigazione Pontecorvo:

Impianto Fontana Merola: Pontecorvo

Orario di fermo: 12:30-18:30 giornaliero, tutti i giorni.

Impianto Sant’Ermete: Pontecorvo – Aquino – Pignataro Interamna

Orario di fermo: 12:30-18:30 giornaliero, tutti i giorni.

Impianto Aquino – Castrocielo – Piedimonte S.G.

Orario di fermo: 12:30-18:30 giornaliero tutti i giorni

Impianto Dx Liri Badia: Esperia – San Giorgio a Liri

Orario di fermo: 12:30-18:30 giornaliero tutti i giorni

Impianto Sx Liri: Pontecorvo – Pignataro Interamna

Orario di fermo: 12:30-18:30 giornaliero tutti i giorni

Impianto Melfi – S. Cosma – S. Lucia – Pietralate: Pontecorvo

Orario di fermo: 24h la domenica

Il Consorzio Valle del Liri desidera sottolineare che, al fine di garantire un servizio irriguo efficiente e migliorare la gestione delle risorse idriche, è indispensabile rispettare i fermi programmati. Si invitano quindi gli agricoltori e tutti gli utenti interessati a prendere nota degli orari di sospensione degli impianti e ad adottare le necessarie misure per adattare le proprie attività.

Si ringraziano i consorziati per la collaborazione. Il Consorzio Valle del Liri sta lavorando costantemente per migliorare la gestione delle risorse idriche e garantire un servizio irriguo di qualità a beneficio di tutti.

Gli uffici restano a disposizione dei contribuenti per ogni eventuale chiarimento e segnalazione

COMUNICATO STAMPA