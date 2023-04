Consorzio di Bonifica Valle del Liri, contro la siccità pronti a far ripartire in anticipo l’irrigazione

Indispensabile presentare le domande irrigue per gli impianti di Cassino e Pontecorvo. Eccome come fare

In considerazione del perdurare della situazione legata alla siccità, anche il Consorzio di Bonifica Valle del Liri è pronto ad anticipare l’irrigazione per quanto riguarda gli impianti di irrigazione di Cassino e Pontecorvo. Necessario al fine di una completa valutazione sull’importante opportunità, è la presentazione delle richieste di irrigazione da parte dei Consorziati. Per consuetudine l’irrigazione dovrebbe partire il 1 maggio 2023 ma la struttura è pronta, una volta acquisite le domande, a far partire l’attività con anticipo. Per quanto riguarda le modalità per la presentazione delle domande i Consorziati interessati ad usufruire del servizio di irrigazione, per i propri terreni, devono presentare la domanda presso le sedi del Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino e Pontecorvo. “Raccogliendo le richieste pervenute da diverse zone del nostro territorio, oltre che da parte delle Organizzazioni agricole locali – ha detto il Commissario del Consorzio di Bonifica, Sonia Ricci – siamo pronti a garantire il servizio irriguo in un momento particolarmente difficile per i cambiamenti climatici in atto che, purtroppo, penalizzano in modo importante l’attività delle imprese agricole. Auspichiamo che ci sia una pronta risposta da parte dei Consorziati interessati per avere un quadro definito in base alle necessità zona per zona e poter garantire un servizio adeguato alle attese”.

Come presentare le domande:

Impianti irrigui Cassino

I consorziati serviti dagli impianti di Cassino possono presentare le domande via posta elettronica ai seguenti indirizzi mail:

irrigazionecassino@consorziovalledelliri.it,

PEC:consorziovalledelliri@messaggipec.it.

È consentito, altresì, recarsi presso la sede di via Appia Km. 2,550 (tel. 0776.300619 – numero verde 800537168), dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 ed il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:30 alle 17:00, previo appuntamento telefonico al fine di per evitare code.

Impianti irrigui Pontecorvo

I consorziati serviti dagli impianti di Pontecorvo possono presentare le domande via posta elettronicaai seguenti indirizziemail:

irrigazionepontecorvo@consorziovalledelliri.it,

PEC:consorziovalledelliri@messaggipec.it.

È consentito, altresì, recarsi presso la sede di via Ravano Km. 2,000 (tel. 0776.742504 – n° verde 800436335), dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 ed il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:30 alle 17:00 previo appuntamento telefonico.

