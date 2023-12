Consorzio di Bonifica Valle del Liri: continua la manutenzione 2023 della rete scolante

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha recentemente completato una serie di interventi mirati alla manutenzione programmata del reticolo idrografico di pertinenza consortile, al fine di mitigare il rischio idrogeologico in vista delle imminenti piogge invernali.

Nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria, è stato eseguito con successo un intervento di disostruzione dell’alveo del Rio Valleluce nel Comune di Sant’Elia Fiumerapido. L’operazione ha coinvolto la rimozione del materiale litoide accumulatosi nel tratto a monte del percorso intubato in località Largo Cartiera, dove si sono verificati straripamenti durante i nubifragi del mese di ottobre 2020.

L’accesso limitato al corso d’acqua ha richiesto l’utilizzo di un escavatore di peso contenuto, calato in alveo mediante autogru, insieme a un secondo escavatore operante sull’argine. Il materiale recuperato è stato successivamente caricato su camion e trasportato a discarica. Durante i lavori, è stata eseguita anche la necessaria operazione di decespugliamento meccanico e la rimozione della vegetazione spontanea che ostacolava il deflusso idraulico del torrente.

Questi interventi fanno seguito a quelli eseguiti dalla struttura nei mesi scorsi a più riprese sul Rio Secco a Sant’Elia Fiumerapido, eseguendo interventi di manutenzione programmata per uno sviluppo lineare di circa 1,5 km. Nel mese scorso sono stati completati i lavori con la rimozione della vegetazione ostruente e la risagomatura della sezione idraulica del torrente nel tratto a valle di Via Santa Croce, in località Olivella.

Le difficoltà di accesso e la particolare conformazione dell’alveo hanno reso indispensabile l’impiego di attrezzature specializzate, tra cui un escavatore tipo “ragno”, un bob-kat e un camion per il trasporto a discarica del materiale escavato.

Nell’ambito delle attività di manutenzione dei corsi d’acqua classificati in “Servizio Pubblico di Manutenzione,” il Consorzio ha provveduto alla disostruzione del Fosso Pescarola, nel Comune di Cassino, nel tratto a monte dell’idrovora che consente lo smaltimento delle portate eccedenti del fossato nel Rio Inferno.

L’intervento di espurgo, eseguito nel mese di ottobre con l’impiego di un escavatore munito di prolunga, a cui, nel mese di novembre, è seguito il carico e trasporto in discarica del materiale limoso depositato in prossimità dell’argine.

“La corretta manutenzione programmata dei corsi d’acqua è essenziale per mitigare il rischio idrogeologico in vista delle precipitazioni invernali – ha commentato il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Valle Del Liri, Sonia Ricci, sottolineando che – Questi interventi riflettono l’impegno del Consorzio nel garantire la sicurezza idraulica di un territorio eterogeneo e dal grande rischio idrogeologico, a fronte dei cambiamenti climatici che ci stanno, nostro malgrado, abituando a periodi altamente siccitosi intervallati da eventi meteorologici estremi che alterano le soglie pluviometriche con il rischio che si manifestino fenomeni critici per i cittadini, e le aziende consorziate, quali esondazioni e frane. Per far fronte a questo – ha concluso il Commissario Ricci – i nostri tecnici e il personale operaio non risparmiano impegno affinché tutto ciò che rientra nella nostra competenza sia manutenuto a regola d’arte”.

