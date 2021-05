Consorzio di Bonifica Litorale Nord: tutto pronto per l’avvio dei lavori a Tarquinia

Il Presidente Sacchetti: “Grazie ai fondi del PSRN porteremo a termine un progetto atteso e strategico”

L’appuntamento è per la giornata di domani, 21 maggio, alle 11:30, nella Piana di Tarquinia presso la strada Mandrione delle Saline a Tarquinia Lido (azienda Alberto Blasi).

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, nato dalla fusione delle strutture di Pratica di Mare, Tevere Agro Romano e Maremma Etrusca, dà il via ai lavori di completamento degli impianti di irrigazione per aspersione del Lotto E, trasformando definitivamente l’impianto a canalette, attivo dal 1960, in un impianto tubato in pressione “Grazie ai fondi del PSRN (Programma Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2014-2020), stanziati dal MIPAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), il Consorzio porterà a termine un progetto atteso e strategico che ha avuto ottimi riscontri nel panorama italiano, posizionandosi quinto in una graduatoria iniziale di 19 progetti totali e progetto unico nel Lazio”.

Ad affermarlo è il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Niccolò Sacchetti, alla vigilia dell’inaugurazione dei lavori alla quale sarà presente il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, l’on. Francesco Battistoni e rappresentanti istituzionali di diversi Enti ed associazioni .sarà possibile – ha concluso il Presidente Sacchetti – ammodernare gli impianti di irrigazione al servizio delle centinaia di aziende agricole del territorio di Tarquinia che garantiscono le loro eccellenze enogastronomiche, unitamente ad un prodotto lordo vendibile non indifferente e a centinaia di posti di lavoro”.

COMUNICATO STAMPA