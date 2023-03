Consorzio di bonifica litorale nord di Roma

Si è aperta la stagione irrigua anche nella piana di Tarquinia per dare seguito alle richieste degli imprenditori agricoli dell’importante comprensorio e per contrastare le problematiche meteo del periodo. A fronte di una crisi climatica sempre più evidente, l’Ente ha dovuto giocare di anticipo e, messo in pressione da alcune settimane le reti, si è fatto trovare pronto per garantire la risorsa utile a difendere colture e raccolti in un momento davvero particolare e delicato.

I dati climatici, registrati nel 2022, hanno suggerito di completare la manutenzione delle condotte e dei punti di consegna entro il mese di febbraio per essere operativi già all’inizio dell’attuale mese anziché, come accadeva in passato, dal mese di aprile inoltrato. Il comprensorio consortile della Piana di Tarquinia, come tutto il resto della regione, ha dovuto combattere e ancora sta combattendo, con un quadro idricamente complesso, che ha fatto lievitare la richiesta d’acqua.

Le previsioni non sono rosee. Per questo, oltre che ad ampliare la stagione irrigua, a garantire un corretto funzionamento delle reti, a contrastare ogni spreco della risorsa, l’Ente consorziale è impegnato per completare le varie manutenzioni nell’importante area e sta pianificando incontri ed approfondimenti. In questo quadro lunedì prossimo, 27 marzo 2023, alle ore 17.30, presso la sala consiliare del Comune di Tarquinia è in programma una riunione utile a raccontare quanto realizzato ed in essere insieme ai progetti futuri nell’importante area. L’incontro fa seguito a quello organizzato una settimana fa a Canino e rientra nel programma degli approfondimenti che il Consorzio sta organizzando nel proprio perimetro di competenza.

COMUNICATO STAMPA