Consorzio di Bonifica LITORALE NORD di Roma, consegnata la prima delle tre nuove macchine per le manutenzioni

Nell’ambito di un ambizioso progetto di rinnovamento e potenziamento del proprio parco macchine, il Consorzio di Bonifica LITORALE NORD di Roma ha acquistato 3 nuove macchine decespugliatrici prodotte dalla nota azienda vicentina ENERGREEN SPA.

“Si tratta – ha commentato il Presidente del Consorzio capitolino, Niccolò Sacchetti – di interventi importanti e strategici nel quadro più generale delle attività di manutenzione che abbiamo inteso attivare in manutenzione diretta con nostro personale per rispondere ancor più in modo immediato alle criticità del nostro territorio di competenza che, come è noto, è particolarmente delicato dal punto di vista idrogeologico”.

Nello specifico si tratta di Nr. 2 ILF ALPHA dotate di braccio da 12 mt. e di Nr. 1 ILF ATHENA dotata di braccio da 15 mt.

Quest’oggi presso la sede legale dell’Ente a Casalpalocco, in via Fosso del Dragoncello, è stata consegnata la prima macchina la ILF ALPHA T12 equipaggiata di braccio a due articolazioni e tre sfili idraulici costruito in acciaio speciale ad alta elasticità della lunghezza di 12 metri, di motore diesel turbo compresso della potenza di 173 HP a basse emissioni. Si tratta di una macchina specifica per la manutenzione dei canali di bonifica e dei corsi d’acqua dotata di trasmissione totalmente idrostatica e di specifici pneumatici ad alta galleggiabilità.

Questo specifico modello da 12 metri, nelle precedenti versioni è presente in circa 60 Consorzi di Bonifica Italiani per un totale di oltre 200 unità complessive, si tratta quindi di un mezzo particolarmente idoneo alle attività di pertinenza dei Consorzi.

Entro il mese di giugno saranno messe in servizio le ulteriori 2 unità’ programmate, una ulteriore ILF ALPHA T 12 mt. e una ILF ATHENA F 15 mt. Quest’ultima è un vero condensato di potenza e tecnologia, dotata di un portentoso motore 6 cilindri della potenza di 220 HP, di un robustissimo braccio a tre articolazioni con ben 15 metri di distanza di taglio. Tutte e tre le macchine sono dotate di cabina girevole per consentire all’operatore la massima visibilità e sicurezza operativa, di testata girevole di 180 gradi consente di tagliare erba e arbusti in entrambi i sensi di marcia, riducendo al massimo i tempi di esecuzione.

“La cerimonia di consegna di un mezzo potrebbe sembrare un evento banale ma rappresenta per il Consorzio della Capitale un nuovo inizio – ha dichiarato Sonia Ricci, Presidente di Anbi Lazio – per questo voglio fare i complimenti al Presidente Sacchetti, al Direttore Renna e a tutta la squadra per questo investimento, che porterà forti benefici all’ente e auguro che sia una spinta per tutto il sistema consortile laziale”. “Da circa 15 anni non accadeva che il consorzio di bonifica di Roma acquistasse un mezzo per la manutenzione – ha dichiarato Andrea Renna, Direttore di Anbi Lazio e del CBLN – Questo è il frutto del lavoro che in questi anni è stato portato avanti a testimonia la sempre maggior attenzione che i consorzi del Lazio, in primis quello del Litorale Nord che oggi ha organizzato questo evento, hanno nei riguardi della salvaguardia del proprio territorio. L’acquisto di un mezzo significa riuscire a programmare e operare in autonomia, autonomia significa risparmio per le casse consortili e quindi per i contribuenti”.

