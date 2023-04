A Tarquinia per fare il punto su siccità ed irrigazione.

Nei giorni scorsi, presso la stupenda sala consiliare del Comune di Tarquinia, si è tenuto un incontro organizzato dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, per fare il punto riguardo il cambiamento climatico, la situazione irrigua nell’importante piana e i rischi legati alla siccità.

Alla riunione, aperta dal Presidente Niccolò Sacchetti, hanno preso parte oltre 100 consorziati insieme ai referenti delle più importanti cooperative del territorio ed ai referenti delle organizzazioni agricole del territorio. Presenti, al completo, i Consiglieri del Consorzio di Bonifica rappresentanti del territorio Angelucci, Parenti e Alessandro Serafini.

“Nonostante il costo esorbitante dell’energia elettrica – ha esordito il Presidente Sacchetti – siamo riusciti a mitigare il costo dell’acqua a metro cubo sia per la tariffa a pressione, che per quella a scorrimento, garantendo adeguati servizi di manutenzione sulle varie condotte”.

Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, anche il Sindaco della città Alessandro Giulivi, il Vice Sindaco Serafini, il Presidente dell’università Agraria Alberto Tosoni.

Presente con il direttore generale dell’Ente, Andrea Renna, anche il Direttore Tecnico, Ing. Paolo Burla che ha potuto relazionare in merito ai progetti in essere, a quelli realizzati e a quelli futuri.

“Continuiamo alacremente – ha aggiunto Sacchetti – le attività legate all’ammodernamento e al completamento degli impianti di irrigazione ed aspersione nel Lotto E, nella Piana di Tarquinia, e grazie alle misure previste per la promozione e l’efficienza dei consumi di energia stiamo andando avanti nelle attività previste nel lotto denominato IV. Abbiamo in essere altre attività per la sostituzione delle elettropompe nell’impianto denominato V° e VI° e, nei mesi scorsi, abbiamo provveduto alla svuotamento della vasca di sedimentazione di Montebello, Montecibalo, Colonia Maria, Montericcio oltre che all’ammodernamento della traversa sul Fiume Marta”. Anche a livello di potenziamento del personale consortile si è proceduto a stabilizzare alcuni operai garantendo ulteriori ingressi, sempre per la forza lavoro del corpo operaio. Sono stati incrementati i noli di mezzi per rispondere sempre al meglio alle necessità del territorio acquistando anche nuove macchine trinciatrici. Tanti gli interventi dei presenti che, dando atto dell’impegno profuso, hanno ringraziato per l’apertura anticipata dell’irrigazione che per il terzo anno consecutivo è stata avviata con due mesi di anticipo. “Speriamo di non dover organizzare turnazione nei vari settori nel caso ogni valutazione verrà fatta di concerto con i consorziati per tentare di evitare qualsivoglia problematica – ha sottolineato il Direttore Renna – ringraziando tutta la struttura per il lavoro svolto quotidianamente”.

Comunicato stampa