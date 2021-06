Consorzio di Bonifica Litorale Nord, avviati i lavori per il potenziamento idrovoro di Isola Sacra a Fiumicino

“Aver avuto ospiti, tutti insieme, Sua Eccellenza il Vescovo, Gianrico Ruzza, Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lazio, Mauro Alessandri, l’Assessore all’Agricoltura regionale, Enrica Onorati, il Capo Gabinetto del Presidente della Regione Lazio, Albino Ruberti, il Presidente della Commissione Bilancio, Fabio Refrigeri, il consigliere regionale, On. Michela Califano, il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino con metà della sua amministrazione comunale, il Vice-Presidente Nazionale di Coldiretti, David Granieri, il Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano, il Rappresentante dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, Letizia Oddi, con i rappresentanti di tutti i Consorzi di Bonifica del Lazio, rappresenta da un lato un motivo di soddisfazione e dall’altro la testimonianza dell’attenzione che siamo riusciti a catalizzare nella strada di una migliore comprensione dei nostri programmi e della nostra attività”. Cosi Niccolò Sacchetti, Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord.

L’iniziativa organizzata dal Consorzio di Bonifica, in occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, è stata l’avvio dei lavori di ristrutturazione e potenziamento dell’impianto idrovoro di Isola Sacra nella Città di Fiumicino. Un progetto finanziato per 3 milioni di Euro dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel Piano Nazionale di Interventi per la Mitigazione del Dissesto Idrogeologico, con la Regione Lazio nella veste di soggetto attuatore.

“Un progetto – ha detto Sacchetti – che grazie alla sinergia tra gli Enti coinvolti ha permesso di concretizzare tutti gli atti necessari ed utili a dare seguito a quanto previsto. Alla giornata, oltre i numerosi rappresentanti istituzionali di diversi Enti ed associazioni civili e militari, erano presenti moltissimi tecnici con una folta rappresentanza dei consiglieri di amministrazione del Consorzio Litorale Nord con gli operai del Consorzio che con scrupolo hanno lavorato alacremente per la perfetta riuscita dell’iniziativa”.

“Un evento cruciale – lo ha definito Sacchetti – per un territorio che negli ultimi anni ha vissuto un’espansione urbanistica importantissima, che ha modificato in maniera drammatica la permeabilità del suolo e la capacità di deflusso della rete di bonifica. Un intervento da 3 milioni di Euro attraverso il quale verrà più che raddoppiata la capacità di sollevamento attuale dell’impianto storico di Isola Sacra (dagli odierni 3.100 litri secondo a 6.900) che prevede la realizzazione di una piccola stazione di sollevamento (da 450 litri secondo in località Passo della Sentinella), e interventi strutturali di ripristino degli argini con ripristino della protezione catodica del tratto intubato del Canale Emissario. Tutto quanto ciò per garantire una maggiore sicurezza ad un territorio che ha visto eventi di allagamento frequenti e importanti negli ultimi anni”. “Il Consorzio in neppure un mese ha fatto partire questo importante lavoro che si somma a quello di poche settimane (lavori di completamento degli impianti di irrigazione per aspersione della Piana di Tarquinia nel Lotto E) – ha sottolineato il Presidente Sacchetti – e ciò non accade per caso, non si arriva a fondo di questi processi per inerzia, serve una grandissima spinta e questa non manca al nostro Direttore Generale Andrea Renna, che ringrazio con tutti i collaboratori, ma serve anche una grande sinergia tra gli Enti e le Associazioni che lavorano sul territorio, questo è il tema – ha concluso Niccolò Sacchetti – che dobbiamo sottolineare oggi, ove credo sia nato un nuovo inizio di rapporti funzionali tra Enti ed Istituzioni”.

Apprezzate le parole del Direttore Anbi Gargano, “Questa è la risposta più corretta e concreta che un Consorzio potesse dare ad un Presidente di Regione in un periodo di forti cambiamenti climatici e di consumo del territorio eccessivo, stessa risposta data ai cittadini e alla loro sicurezza il tutto a sole poche settimane dalla risposta data all’agricoltura nella Piana di Tarquinia”.

“Il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord da circa un anno ha cambiato passo – ha affermato il Sindaco Montino – definendo il traguardo dell’avvio ai lavori un primo passo per la messa in sicurezza di tutta l’area”.

“Togliamo un brutto incubo ad un territorio che quando piove ha paura – ha detto Zingaretti – Amministrare in Italia è difficile, ma quando c’è voglia di fare i risultati si ottengono, mettiamo tutta Isola Sacra in sicurezza, con un’opera che avrà 3 milioni di Euro d’investimento e si chiude una pagina buia della storia di questo territorio”.

“Un ringraziamento a tutti coloro che sono stati presenti – hanno commentato il Presidente Sacchetti ed il Direttore Andrea Renna che è anche direttore di Anbi Lazio – far partire nuovi lavori rappresenta sempre un fatto positivo, lo è ancor di più dopo una pandemia, vogliamo proseguire su questa strada, soprattutto alla luce del PNRR che porterà risorse essenziali per pianificare interventi strategici adatti alle esigenze del Lazio, che come visto oggi, presenta realtà con forti disagi territoriali. Auspichiamo e lavoreremo sempre meglio affinché la collaborazione concretizzata con Regione Lazio, Ministeri, Comuni, possa continuare per dare sempre migliori risposte a consorziati e cittadini nella direzione di quel Patto per il Suolo che interessa tutti noi a prescindere dalla nostra residenza e vicinanza o meno a fossi o canali per la salvaguardia idrogeologica del territorio e anche per garantire efficienza migliore all’irrigazione”.

