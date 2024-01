Consorzio di Bonifica Litorale Nord: avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori per la difesa idraulica del fiume Aniene a Martellona (Tivoli)

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha provveduto all’avvio della procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori delle opere di difesa idraulica del fiume Aniene in destra idraulica nella località Martellona, nel Comune di Tivoli. Il progetto, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.1b, conta su un investimento significativo di € 10.832.086,81 per la gestione del rischio alluvione e la riduzione del rischio idrogeologico. Si tratta di un’opera per la quale la Regione Lazio ha inteso utilizzare il Consorzio capitolino quale soggetto attuatore dell’importante ed atteso intervento.

Le opere, la cui realizzazione è prevista in 365 giorni secondo il cronoprogramma, si concentreranno su un tratto del fiume Aniene compreso tra l’attraversamento dell’Autostrada A1 fino al G.R.A, con una particolare attenzione riguardo la protezione dell’abitato della zona denominata Martellona 2.

Attualmente, il centro abitato di Martellona è esposto a fenomeni di propagazione delle piene fuori alveo, con livelli idrici spesso superiori a 1-2 metri sul piano campagna, per tempi di ritorno di 30-50 anni. La zona è classificata come ad elevato rischio idraulico (Rischio R4) dai Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

L’obiettivo principale del progetto è mitigare il rischio idraulico nella zona attraverso la costruzione di un’opera arginale in terra e terra rinforzata con un’altezza massima di 3 metri. Tale intervento impedirà il naturale deflusso delle acque verso il fiume, mentre un sistema di canali al piede dell’argine raccoglierà l’acqua meteorica, convogliandola in un impianto idrovoro che si attiverà automaticamente in caso di piena.

Il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Niccolò Sacchetti, ha sottolineato l’importanza cruciale di questo progetto “E’ motivo di soddisfazione ed orgoglio che la Regione Lazio, ancora una volta, abbia voluto individuare la nostra struttura quale soggetto attuatore di questo importante intervento che tra l’altro fa parte del PNRR. Il rinnovato settore tecnico-progettuale del Consorzio ha posto in essere, in sinergia con la struttura regionale, tutte le fasi relative all’avvio delle procedure nei tempi previsti”.

Le simulazioni degli scenari di progetto, condotte mediante un avanzato modello idraulico, hanno dimostrato che l’azione combinata dell’ arginatura e dell’impianto idrovoro porterà a una notevole riduzione del rischio idraulico attuale, ha sottolineato infine il Direttore Generale Andrea Renna.

