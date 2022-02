Consorzio di Bonifica Litorale Nord: a Tarquinia presentato lo stato dell’arte del programma amministrativo consortile

Si è tenuta nei giorni scorsi, presso il comune di Tarquinia, una riunione utile a presentare le attività svolte, quelle in cantiere e i progetti futuri del Consorzio di Bonifica Litorale Nord. L’incontro ha rappresentato l’occasione per fare un focus sulle lavorazioni che hanno riguardato la piana di Tarquinia e, più in generale, l’importante comprensorio. La riunione è stata aperta dal Presidente del CBLN, Niccolò Sacchetti. Subito dopo ha portato i saluti del Sindaco Giulivi, impegnato fuori regione, l’assessore Cerasa, dando atto dell’efficacia delle attività messe in atto negli ultimi tempi e dell’efficienza che da più parti è stata sottolineata in termini di risposte al territorio. Lo stesso assessore ha anticipato che nelle prossime settimane si terrà un confronto per analizzare nel concreto la possibilità di rafforzare la sinergia tra i due Enti continuando a lavorare insieme per il territorio anche con nuove modalità confronto al passato. Tra i risultati illustrati, con l’ausilio di diverse apprezzate slide, sono emersi, tra l’altro, l’avvio dei lavori dei lavori di completamento degli impianti di irrigazione del Lotto E di Tarquinia ed i lavori di ripristino della funzionalità della vasca in località “Acquetta”. Il Presidente Sacchetti ha tra l’altro presentato i progetti di efficientamento energetico approvati nel POR Fesr Lazio 2014-2020 e quelli sui quali gli uffici sono impegnati nell’ottica di potenziare l’irrigazione. Subito dopo sono intervenuti i rappresentanti delle organizzazioni agricole Parenti(Confagricoltura), Pacifici(Coldiretti) e Del Gelsomino (Cia) dando atto della sempre puntuale collaborazione e apprezzando la modalità utilizzata per informare ed ascoltare che rappresentano una modalità vincente di approccio per dare nuova linfa al Consorzio. Diverse le domande arrivate dai vari imprenditori presenti che hanno potuto dialogare con i tecnici del Consorzio. Presenti, con il Presidente Sacchetti, anche i vice presidente Vincenzo Rota e Riccardo Milozzi insieme ai consiglieri del Consorzio della zona Alessandro Serafini e Nicola Parenti.

