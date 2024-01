Consorzio di Bonifica Conca di Sora: Ultimati gli interventi di manutenzione straordinaria sul Fiume Fibreno

Il Consorzio di Bonifica Conca di Sora rende noto che, in queste settimane, sono stati completati i lavori relativi all’ultimazione di un intervento urgente di manutenzione straordinaria lungo il Fiume Fibreno, che ha interessato in particolare parte dei territori dei comuni di Broccostella, Fontechiari e Posta Fibreno.

I lavori hanno interessato un tratto di oltre 4 km del corso d’acqua, e sono stati eseguiti tra l’altro anche con l’impiego di escavatori idraulici e motobarca falciante, manovrati dal personale altamente specializzato del Consorzio sorano.

La motobarca è stata utilizzata grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione dei pescatori Macrostigma del Fibreno, dimostrando, anche in questa occasione, come la sinergia tra i vari attori locali, possa contribuire positivamente alla realizzazione di interventi importanti e delicati.

L’obiettivo primario di questo primo lavoro è stato la messa in sicurezza idraulica del territorio senza trascurare le varie azioni volte a promuovere il miglioramento della fruizione ambientale nel rispetto assoluto dell’ecosistema acquatico.

Il Commissario del Consorzio, Sonia Ricci, ha espresso la propria soddisfazione per l’efficace collaborazione con gli enti locali ribadendo l’importanza della sinergia e del dialogo con le amministrazioni territoriali ad ogni livello. “Solo attraverso una stretta concertazione possiamo garantire il benessere e la sicurezza del territorio,” ha tra l’altro detto Sonia Ricci.

Il Sindaco di Posta Fibreno, Adamo Pantano, ha espresso il suo apprezzamento per l’intervento svolto auspicando che gli sforzi in materia di manutenzione possano proseguire anche in futuro, consolidando così la sicurezza del territorio e la tutela dell’ambiente.

Il sindaco di Broccostella, Domenico Urbano, ha rivolto un sentito ringraziamento al Commissario Sonia Ricci, al Direttore Aurelio Tagliaboschi e a tutto lo staff del Consorzio di Bonifica Conca di Sora, oltre che all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio, per aver colto le esigenze rappresentate e risposto prontamente per la tutela del territorio, dimostrando un impegno concreto e tangibile per la comunità.

COMUNICATO STAMPA