Consorzio di Bonifica Conca di Sora: Neutralizzazione aumento contributi consortili anno 2021

Come ormai noto la Regione Lazio, esaudendo le richieste dei Sindaci, ha provveduto ad uno stanziamento straordinario di 788.120,32 € destinato al Consorzio di Bonifica Conca di Sora per venire incontro ai disagi causati dagli aumenti dei canoni consortili.

A seguito di tale provvedimento, nel pomeriggio di ieri, si è svolta in video conferenza una riunione tra tutti i Sindaci dei Comuni del Consorzio, il Commissario dott.ssa Ruffo e il Dott. Tagliaboschi per il Consorzio e il funzionario della Regione Lazio Dott. Maglietti, per individuare le strategie operative e le modalità per l’applicazione dei ristori regionali a favore dei contribuenti.

La soluzione individuata prevede:

l’emissione e l’invio di nuove bollette, con importi aggiornati, per coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento dei contributi;

la compilazione di apposita modulistica, attraverso la quale richiedere il rimborso della quota eccedente versata; i moduli saranno predisposti dagli uffici del Consorzio e resi disponibili sui vari siti istituzionali degli Enti interessati;

Tutto ciò è stato possibile attraverso una politica territoriale del dialogo costruttivo, dell’impegno concreto, della capacità di affrontare i problemi proponendo soluzioni con risolutezza e ragionevolezza. I comportamenti delle Amministrazioni e dei Sindaci sono stati impostati sul silenzio laborioso e fattivo. Gli interessi e le aspettative dei cittadini sono stati valutati con serietà, studiati e rappresentati, con la forza della determinazione e della rappresentanza, al tavolo degli Enti competenti. I contribuenti mai sono stati lasciati soli nel disinteresse delle istituzioni, neppure di fronte ai tentativi di strumentalizzazioni di piazza, facili, ma poco efficaci.

Esprimiamo la soddisfazione per il risultato, convinti che sia stato facilitato dalla forte coesione politica territoriale che ha lottato senza simboli di partito e con l’unico obiettivo del bene delle comunità.

Doverosi i ringraziamenti alla Regione Lazio ed in particolare ai Consiglieri regionali Sara Battisti, Mauro Buschini e Loreto Marcelli per la vicinanza, per l’impegno assiduo e per la capacità che hanno avuto di interpretare le istanze e le preoccupazioni dei Sindaci, traducendole in fatti.

Comunicato stampa a firma dei Sindaci del Consorzio di Bonifica Conca di Sora

Sora – Isola del Liri – Arpino – Castelliri – Broccostella – Campoli Appennino – Pescosolido – Fontechiari – Posta Fibreno