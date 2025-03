CONSORZIO BONIFICA LITORALE NORD, RIGHINI: «CONGRATULAZIONI A SACCHETTI PER RICONFERMA A PRESIDENTE»

«Sincere congratulazioni e un grande in bocca al lupo a Niccolò Sacchetti e a tutto il Cda che è stato riconfermato alla guida del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma. Il Presidente Sacchetti, nel mandato che si è appena concluso, ha saputo portate avanti un lavoro importante di risanamento e rilancio attraverso il quale il Consorzio non solo è riuscito a rimettere in ordine il proprio bilancio ma ha concretizzato azioni decisive per chiudere vertenze che si protraevano da decenni, aggiornando il catasto e allineando i ruoli mirando a sostenibilità, programmazione ed efficienza. Un particolare augurio di buon lavoro va anche all’amico direttore generale, Andrea Renna, che è stato riconfermato grazie a un lavoro svolto, con professionalità e massima disponibilità, rappresentando un valido un punto di riferimento anche nel ruolo di Direttore di Anbi Lazio». È quanto dichiara l’assessore al Bilancio, all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare, Giancarlo Righini.

