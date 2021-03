Consorzio Bonifica Litorale Nord: nuovo servizio sul sito per l’irragazione

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord guarda al futuro grazie alle moderne tecnologie informatiche, fornendo un nuovo strumento per tutti i consorziati interessati, atto a coniugare semplicità d’utilizzo e funzioni informative dinamiche.

La nuova funzione del sito (attivata in via sperimentale su 4 comprensori pilota), dedicata alla “stagione irrigua”, permette, grazie ad una mappa multimediale ed interattiva, di verificare i settori attivi, quelli di prossima attivazione, di visionare le schede tecnico-informative e le news, il tutto in tempo reale.

La mappa offre un quadro specifico dei settori irrigui che insistono in 4 comprensori (Ostia nel Comune di Roma, Maccarese nel Comune di Fiumicino, Arrone nei Comuni di Roma e Fiumicino e Palidoro Santa Severa nei Comuni di Fiumicino, Cerveteri e Ladispoli), i quali si estendono per circa 15.000 ettari, sono alimentati da 15 impianti irrigui, serviti da 650Km di condotte in pressione e al servizio di circa 2500 consorziati, in special modo per gli imprenditori agricoli.

“La comunicazione diventa strumento utile e concreto per i tanti imprenditori agricoli dei comprensori” ha detto il presidente del Consorzio Litorale Nord Niccolò Sacchetti “con l’intento di raggiungere una condivisione tra utente e consorzio tale da permettere una pianificazione produttiva ottimale, fattore fondamentale in questi di tempi di forte incertezza economica dovuti alla crisi mondiale e ai grandi cambiamenti climatici”.

Di seguito sono elencati i link utili:

Sito CBNL: https://www.consorziobonificalitoralenord.it

Link diretto nuovo servizio: https://www.consorziobonificalitoralenord.it/irrigazione-2021/

