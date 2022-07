Consorzi di bonifica, Picano (FdI): “Il nuovo commissario sospenda le quote di contribuzione”

Oggi la commissione agricoltura della regione lazio ha espresso parere favorevole alla nomina della dott.ssa Sonia Ricci a commissario straordinario del consorzio di bonifica della provincia di frosinone che racchiude la Valle del Liri, la Conca di Sora e Sud di Anagni. La nomina della dott.ssa Ricci è l’ennesima commissario che si è avvicendato nel corso dell’amministrazione regionale guidata da Zingaretti. Mai è affrontata la questione della moratoria sul pagamento delle quote di contribuzione in favore dei consorzi di bonifica in assenza di beneficio fondiario diretto da parte del proprietario. L’imposizione del contributo diretto sugli immobili che non traggono beneficio diretto e specifici dalle azioni dei consorzi di bonifica sta creando notevoli disagi economici ai proprietari di immobili.

Alla luce di quanto sopra invito il nuovo commissario Ricci a sospendere le quote di contribuzione richiesta dal consorzio sino all’individuazione delle nuove perimetrazioni e dei relativi ruoli di contribuenza.

Comunicato stampa