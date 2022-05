Consorzi di bonifica, Picano: “Chiesta moratoria di pagamento in Consiglio regionale”

In merito alla moratoria sul pagamento in favore dei consorzi di bonifica, di seguito la dichiarazione di Gabriele Picano (FdI).

Sono lieto di informarvi che su interessamento mio e del consigliere provinciale Riccardo Ambrosetti oltre al sostegno dei comitati costituitisi, l’amico consigliere regionale Giancarlo Righini ha deposito quest’oggi in consiglio regionale un ordine del giorno da far votare da tutta la massima assise, inerente una moratoria sul pagamento delle quote di contribuzione in favore dei consorzi di bonifica in assenza di beneficio fondiario diretto dal proprietario.