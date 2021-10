Consorzi di bonifica enti inutili da ridimensionare. Ristori? la vittoria è solo dei cittadini e comitati scesi nelle piazze!

Uscire dal perimetro di contribuenza in modo da non pagare mai più .

Ristori? Adesso qualche politicante di turno ha la faccia tosta di prendersene i meriti, la vittoria è soltanto dei cittadini scesi nelle piazze. Avanti tutta riprendiamoci i nostri diritti.

Abbiamo vinto una battaglia non la guerra grazie alla tenacia di tutti i cittadini che hanno appoggiato i comitati di Sora, Isola Del Liri, Fontechiari, Castelliri, Atina, Arce, Pescosolido, Arpino.

“Abbiamo una grande opportunità di non lasciare ai nostri figli la bolletta della conca”. L’obiettivo è raggiungibile ” uscendo dal perimetro di contribuenza in modo da non pagare mai più sia sulle case che sui terreni come già accade nei comuni di Settefrati, San Donato ,Gallinaro, Vicalvi, Alvito, Terelle dove i cittadini non pagano nessun tributo.

I sindaci appartenenti al consorzio conca di Sora del PD i consiglieri regionali del PD oggi sostenuti dai 5stelle ormai subalterni al Pd, IL consigliere regionale Marcelli non hanno ancora capito o fanno finta di capire che questo contributo non deve essere un contentino.

“Ormai la disperazione che si vive è arrivata ad un livello insostenibile. con una crisi economica senza precedenti non possiamo continuare a mantenere questi enti inutili.

Per questo grave problema continua la battaglia. Al sindaco di Sora Luca Di Stefano

oggetto: consorzio conca di Sora “uscire dal perimetro di contribuenza(promessa elettorale del neo sindaco). Il sottoscritto Mauro Tomaselli i rappresentanti dei Comitati No Conca di isola del LIri , Sora, Fontechiari, Pescosolido, Castelliri, Arpino, Arce, Atina chiedono un incontro di cui all’oggetto, al fine di discutere l’uscita del comune di sora da tale perimetro come comune capofila. in attesa di un positivo riscontro alla presente porge distinti saluti.

Comunicato stampa a firma del consigliere comunale di Isola del Liri Mauro Tomaselli