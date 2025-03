CONSORZI BONIFICA, AL “VALLE DEL LIRI” TARIFFE TRA LE PIÙ BASSE DEL LAZIO

«L’incremento della quota variabile, in relazione alla richiesta di contributo per la campagna irrigua ai Consorziati del Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino, non si può ritoccare, Anzi, la tariffa è tra le più basse che vengono applicate in tutta la nostra regione nelle strutture degli altri Consorzi di Bonifica».

Così dichiarano, in modo congiunto, il commissario straordinario del consorzio di Bonifica cassinate, Sonia Ricci, e l’assessore regionale al Bilancio, all’Agricoltura e Sovranità Alimentare, Giancarlo Righini.

«La Regione Lazio è già intervenuta con un contributo straordinario consistente pari a 2 milioni e 500mila euro» – ricordano Righini e la Ricci che ringraziamo il presidente della Consulta dei Sindaci del cassinate, Enzo Salera, per «la collaborazione istituzionale garantita con responsabilità e pragmatismo».

«L’attuale tariffa – confermano in conclusione il commissario e l’assessore regionale – verrà mantenuta per i prossimi due anni, senza ulteriori incrementi, come da impegni assunti e assicurato agli agricoltori, ai rappresentanti istituzionali del territorio e alle organizzazioni agricole»

COMUNICATO STAMPA