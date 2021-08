Consiglio Regionale del Lazio approva emendamento Giornata vittime Marocchinate, ANVM chiede correzione data

Il consiglio regionale del Lazio approva emendamento per istituire la Giornata Regionale in Memoria delle Vittime delle marocchinate, ma sbaglia la data. Ciotti (presidente nazionale ANVM) “È il 18 maggio, non il 17. Chiediamo una correzione in commissione.”

È stato approvato ieri dal Consiglio Regionale del Lazio un emendamento presentato dai consiglieri Simeone, Capolei e Cavallari, che chiede l’istituzione della Giornata in Memoria delle Vittime delle marocchinate. L’emendamento è relativo alla Proposta di Legge Regionale n. 294 del 19 maggio 2021.

L’associazione nazionale vittime delle marocchinate ringrazia i tre esponenti regionali per l’emendamento, ma propone delle correzioni. “Agli atti del Consiglio Regionale c’è già una proposta di legge a firma dei consiglieri Tripodi e Ciacciarelli della Lega – precisa il presidente nazionale dell’ANVM, Emiliano Ciotti – su quel testo si può lavorare per istituire finalmente la Giornata in Memoria delle Vittime delle Marocchinate.

La data esatta per la commemorazione secondo noi è il 18 maggio, poiché quel giorno del 1944 i soldati polacchi conquistarono le rovine della Abbazia di Monte Cassino e iniziarono le inaudite violenze compiute dai coloniali francesi ai danni della popolazione civile ciociara. Molti Comuni hanno già approvato, o stanno per farlo, delle mozioni che indicano proprio nel 18 maggio la data più consona per la celebrazione della ricorrenza.

Inoltre – prosegue Ciotti – alle province di Latina e Frosinone, vanno aggiunte quelle di Roma e Viterbo. Anche in diversi comuni di queste due province, come accertato dai nostri ricercatori storici Massimo Lucioli e Silvano Olmi, sono state compiute numerose violenze contro civili inermi.

Fortunatamente – conclude Ciotti – grazie al consigliere regionale Tripodi se ne discuterà nella competente commissione consiliare dove, sono certo, i consiglieri regionali potranno accogliere le modifiche proposte dal nostro sodalizio.

Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate

comunicato stampa – foto archivio