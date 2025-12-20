Consiglio Provinciale UAI Latina e Frosinone: definite le linee programmatiche per il 2026. Forte crescita sul territorio

Si è tenuto a Latina il Consiglio Provinciale di Latina e Frosinone dell’Unione Artigiani Italiani (UAI). Un appuntamento di grande rilievo istituzionale durante il quale sono state tracciate le linee programmatiche che guideranno l’azione dell’associazione nel corso del 2026.

L’incontro ha registrato una partecipazione particolarmente significativa, con la presenza di quasi la totalità delle sedi territoriali, a conferma del forte coinvolgimento e della coesione interna dell’associazione.

L’Unione Artigiani Italiani continua a dimostrare una crescita costante e strutturata, rafforzando il proprio radicamento sul territorio. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, si sono aggiunte due nuove sedi: la UAI Lavoramente, con sede in via Fabio Filzi a Latina e quella di San Felice Circeo, gestita dalla comunità indiana, esempio concreto di integrazione, inclusione e valorizzazione del tessuto imprenditoriale multiculturale.

Il Consiglio ha ribadito l’impegno della Confederazione nel sostenere le imprese artigiane, promuovere lo sviluppo economico locale e rafforzare la rete associativa, ponendo le basi per un 2026 orientato alla crescita, all’innovazione e alla rappresentanza efficace delle istanze del mondo artigiano.

Così il Presidente Nazionale Gabriele Tullio: “Mi ritengo fortunato a rappresentare questo gruppo di donne e uomini che con le loro capacità e la loro dedizione contribuiscono alla crescita di questo importante territorio. La CCIAA di Frosinone e Latina con l’apporto dell’Unione Artigiani Italiani è una realtà troppo importante nel panorama nazionale. Il modello della UAI è un modello inclusivo che non esclude nessuno e guarda al futuro“.