Consiglio provinciale. Gianluca Quadrini coordina la seduta con l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno.

Si è svolto nel pomeriggio di ieri il consiglio provinciale, convocato dal Presidente, Luca Di Stefano. A coordinare la seduta il Presidente del Consiglio, Gianluca Quadrini che in una nota dichiara –“Un consiglio importante che ha visto l’approvazione dell’adozione di Bilancio di previsione finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026 e di tutti gli altri punti all’ordine del giorno ma cosa degna di nota è l’adozione della tariffa invariata a favore dei contribuenti che non avranno la sorpresa dell’aumento delle tasse. Una grande manovra voluta dal Presidente Di Stefano, che insieme al lavoro degli uffici provinciali, sono riusciti a mettere in atto. Così come – continua Quadrini – va assolutamente menzionato e riconosciuto il merito a questa amministrazione dell’approvazione del regolamento per la disciplina dell’attività di Scuola Nautica e del regolamento per la disciplina dell’attività delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica e per il riconoscimento dell’idoneità per insegnanti di teoria e istruttori di guida. Un’azione della quale se ne è discusso per molto tempo ma mai introdotta nella nostra provincia. Un grande passo in avanti, grazie alla determinazione del Presidente Di Stefano e all’ottimo lavoro degli uffici.” “La nostra provincia – conclude Quadrini – sta diventando sempre più punto di riferimento per nostri cittadini, vicina alle esigenze del territorio. Ringrazio, in qualità di Presidente del Consiglio, il Presidente, Luca Di Stefano e tutto il consiglio provinciale per l’ottimo lavoro che si sta svolgendo.”

COMUNICATO STAMPA

Correlati