Consiglio Provinciale: Approvati tutti i punti, Di Stefano: ‘Conti in ordine e investimenti per un ente più moderno’

Si è riunito martedi pomeriggio il Consiglio provinciale di Frosinone, convocato dal Presidente Luca Di Stefano, per l’approvazione di importanti provvedimenti di carattere finanziario, normativo e gestionale.

Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati, confermando la solidità amministrativa dell’Ente e la costante attenzione al miglioramento dei servizi e alla trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

“È stata una seduta importante – ha dichiarato il Presidente Luca Di Stefano – che ha confermato la capacità della Provincia di Frosinone di tenere i conti in ordine e di programmare con equilibrio, guardando con decisione all’innovazione digitale, alla tutela ambientale e alla semplificazione amministrativa. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto con grande professionalità e tutti i consiglieri provinciali per il contributo costruttivo e il senso di responsabilità dimostrato”.

1. PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SUL “BENEFIT AMBIENTALE”

Il Consiglio provinciale ha approvato la proposta di legge regionale di iniziativa dell’Amministrazione provinciale volta a integrare la Legge Regionale n. 27 del 1998 in materia di gestione dei rifiuti.

L’obiettivo è chiarire e rafforzare il diritto dei territori che ospitano impianti di trattamento o smaltimento a ricevere il cosiddetto “benefit ambientale”, ossia una quota compensativa per i disagi ambientali e sociali.

La Provincia di Frosinone proporrà alla Regione Lazio di rendere esplicito l’obbligo di riconoscere una percentuale del 2% della tariffa di smaltimento anche quando i rifiuti provengono da fuori provincia, estendendo il beneficio a Comuni e Province sedi di impianto.

Una misura che non comporta nuovi oneri, ma che tutela i diritti del territorio e rafforza il principio di equità ambientale.

2. ATTO DI INDIRIZZO SULL’USUCAPIONE A FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È stato approvato un atto di indirizzo per l’applicazione dell’istituto dell’usucapione nei casi in cui la Pubblica Amministrazione utilizzi stabilmente aree da oltre vent’anni per opere o servizi pubblici.

La delibera mira a stabilizzare giuridicamente situazioni di fatto ultradecennali, evitando contenziosi e costi per l’Ente, nel pieno rispetto dei diritti dei privati.

Si tratta di un provvedimento che garantisce certezza, uniformità di azione e tutela dell’interesse pubblico.

3. RATIFICA DEL DECRETO PRESIDENZIALE DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Il Consiglio ha ratificato il Decreto Presidenziale n. 84/2025, con cui è stata approvata una variazione urgente al Bilancio di previsione 2025-2027.

La manovra recepisce nuove risorse vincolate e, in particolare, un finanziamento PNRR di 902.530 euro destinato al progetto “Abilitazione al Cloud per le PA locali – Province e Città Metropolitane”, finalizzato alla transizione digitale e alla modernizzazione dei sistemi informatici provinciali.

L’aggiornamento, che mantiene tutti gli equilibri di bilancio, consente di potenziare i servizi digitali, sostenere la gestione dei settori tecnici e garantire continuità amministrativa.

“Questo finanziamento PNRR – ha aggiunto il Presidente Di Stefano – è un segnale concreto della capacità della Provincia di intercettare fondi nazionali ed europei e di trasformarli in innovazione e servizi per i cittadini e i Comuni del territorio”.

4, 5 E 6. CONFERME TRIBUTARIE

Il Consiglio ha inoltre approvato tre provvedimenti di carattere tributario, tutti in continuità con gli anni precedenti:

Conferma dell’aliquota al 16% per l’imposta sulle assicurazioni RC Auto;

Conferma delle tariffe IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione sui veicoli) con maggiorazione del 30%;

Conferma dell’addizionale provinciale TARSU (TEFA) al 5%.

Tutti e tre i provvedimenti garantiscono stabilità delle entrate, equilibrio di bilancio e nessuna nuova pressione fiscale.

“Abbiamo scelto la continuità – ha precisato Di Stefano – perché la solidità dei conti provinciali ci consente di non aumentare le imposte. Un segnale importante per cittadini e imprese in un momento economico complesso”.

7. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Approvate anche le modifiche al Regolamento di Contabilità dell’Ente, che introduce: un nuovo articolo dedicato all’uso controllato della carta di credito provinciale, per velocizzare le spese istituzionali garantendo la massima trasparenza; un’integrazione sul ruolo dell’Organo di Revisione, che rafforza le funzioni di controllo e verifica.

Le modifiche rendono la gestione finanziaria più moderna, efficiente e tracciabile, in linea con i principi di buona amministrazione.

“Il Consiglio di oggi conferma la solidità e la serietà della nostra Amministrazione – ha concluso il Presidente Luca Di Stefano – . Abbiamo approvato provvedimenti importanti per il bilancio, l’innovazione, la semplificazione e la trasparenza. Continuiamo a lavorare ogni giorno per una Provincia efficiente, moderna e vicina ai Comuni”.