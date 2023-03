Consiglio Generale della Cisl Funzione Pubblica di Frosinone, «Accanto ai lavoratori e alle lavoratrici»

Un momento di confronto sull’attività che è stata realizzata nel corso degli ultimi mesi dalla Cisl

Funzione Pubblica di Frosinone ma, anche, un importante momento di lavoro verso l’assemblea

organizzativa 2023. Di tutto questo si è discusso nel corso della riunione del Consiglio Generale

della Cisl Fp di Frosinone che si è svolto stamattina, venerdì 31 marzo, a Veroli.

«Abbiamo scelto di focalizzare la nostra attività su due linee principali – ha affermato il Segretario

Generale della Cisl Funzione Pubblica di Frosinone Antonio Cuozzo – La prima è stata quella

della formazione, abbiamo organizzato, e stiamo organizzando, una serie di incontri su tutto il

territorio per informare i nostri rappresentanti delle novità normative e di quelle inserite nei nuovi

contratti collettivi nazionali. Un’azione, questa, che risulta indispensabile per riuscire a garantire

una giusta rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici. Parallelamente abbiamo portato avanti

un’azione di ascolto, perché solo attraverso il costante confronto con i simpatizzanti, con gli iscritti

e con i nostri rappresentanti si possono pianificare e mettere in campo tutte le azioni necessarie per

riuscire a risolvere le problematiche che si registrano sui luoghi di lavoro. Chiudiamo il 2022 con un

importante aumento dei tesserati, il nostro sindacato ha registrato una crescita che si è attestata al

12%. Un risultato importante che rappresenta il frutto del lavoro costante portato avanti dai nostri

delegati presenti in ogni luogo di lavoro che sono sempre impegnati nel portare avanti le giuste

azioni di rappresentanza. Su questa linea continuiamo il nostro impegno in tutti i comparti. Il nostro

lavoro sarà massimo ma ci auguriamo che dal governo regionale, sia per i rappresentanti di

maggioranza che di opposizione, si tenga nella giusta considerazione la provincia di Frosinone sia

per interventi infrastrutturali che per azioni di potenziamento come nel caso della sanità dove gli

operatori nel corso dell’ultima emergenza pandemica non si sono mai risparmiati».

Il Consiglio Generale è stato anche l’occasione per discutere dell’assemblea organizzativa 2023 che

si celebrerà a livello nazionale il prossimo mese di ottobre. «Ci stiamo preparando a questo

importante appuntamento – ha aggiunto il Segretario Generale Cuozzo – L’assemblea ci sarà il

prossimo mese di ottobre e fino a quel momento è necessario avviare una discussione interna perché

questi momenti rappresentano il luogo dove confrontarci sui modi e sulle forme di rappresentanza

da adottare e da mettere in campo. Le normative e i contratti collettivi subiscono un continuo e

costante aggiornamento, una cosa che accade anche nel mondo sindacale e, per questo motivo, per

dare sempre la giusta rappresentanza è necessario confrontarsi e aggiornare la metodologia. Il

nostro obiettivo è quello di rafforzarci per dare il giusto sostegno a tutti i nostri lavoratori e alle

nostre lavoratrici».

Presente all’appuntamento anche il componente del Comitato di reggenza della Cisl Fp Lazio

Andrea Nardella che ha sottolineato: «Il consiglio di oggi è un appuntamento molto importante

perché rappresenta un punto di confronto in vista dell’assemblea di ottobre. Il prossimo 18 aprile a

tutti i rappresentanti territoriali sarà fornito un questionario con apposite domande che serviranno a

esprimere le proprie opinioni in merito alla vita organizzativa e ai servizi della Cisl».

«Un appuntamento fondamentale e che risulta molto importante perché ci permette di tracciare un

bilancio consuntivo dell’anno che è trascorso e tracciare le linee d’azione per il futuro – ha aggiunto

il segretario Ust Cisl Frosinone Pasquale Legnante – Oggi è un primo appuntamento in vista

dell’iniziativa di ottobre che rappresenta il momento organizzativo del modello sindacale per i

lavoratori e le lavoratrici».

COMUNICATO STAMPA