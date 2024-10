Consiglio generale della Cisl Fp, il sindacato si prepara al Congresso provinciale. Cuozzo: «A sostegno dei diritti dei lavoratori»

Continuare a lavorare, con ancora più forza, per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. È questo l’input fuoriuscito dal Consiglio generale della Cisl Funzione Pubblica di Frosinone che questa mattina si è svolto a Frosinone. Una seduta che ha visto riunite tutte le rappresentanze sindacali per discutere della situazione lavorativa che si vive in provincia di Frosinone e per prepararsi al settimo Congresso della Cisl Fp Frosinone.

«È stato un momento molto importante dove tutti i settori della Cisl Funzione Pubblica hanno avuto l’opportunità di confrontarsi – ha affermato il Segretario Generale Antonio Cuozzo – Il lavoro che abbiamo svolto nel corso dell’ultimo anno è stato enorme e ha riguardato tutti i settori: dalla sanità pubblica a quella privata, dal terzo settore alla pubblica amministrazione. Il nostro operato può essere sintetizzato in tre parole: sicurezza, valorizzazione e sviluppo. Abbiamo portato avanti un’intensa battaglia per ottenere l’incremento dei sistemi di sicurezza a favore di tutti i dipendenti che troppo spesso sono stati vittime di episodi violenti che hanno messo seriamente a rischio la loro incolumità. La sicurezza non può essere un optional, la sicurezza sul luogo di lavoro deve essere garantita sempre e in ogni modo. Il personale deve lavorare in condizioni di tranquillità ma deve essere anche valorizzato. Per questo abbiamo avviato tavoli di confronto in tutti gli enti dove siamo presenti al fine di ottenere contrattazioni decentrate che premiassero i lavoratori e le lavoratrici e che fornissero le giuste condizioni di lavoro per ognuno di loro. Molto spesso ci sono servizi che vengono garantiti solo grazie all’abnegazione dei dipendenti che avvertono un dovere morale e civile nei confronti della cittadinanza, il loro impegno non può passare inosservato. Parallelamente a questa situazione si avverte, però, la carenza di organico. Da qui la nostra richiesta di sviluppo per avere nuove assunzioni e garantire un numero di unità congruo per lavorare in condizioni dignitose. Abbiamo sbloccato concorsi come quelli della Provincia, avviate le stabilizzazioni nelle Asl e intavolate le interlocuzioni per una riforma che consenta un unico concorso provinciale da cui tutti i Comuni, anche quelli di piccole dimensioni, possano attingere. Noi vogliamo continuare a raccontare in modo semplice quanto sia complesso il presente ma guardando al futuro, senza nostalgie. Il nostro è un lavoro di squadra, solo attraverso la partecipazione di ognuno di noi potremo costruire un sindacato forte e radicato nel territorio, capace di difendere i diritti conquistati e di allargare ancora di più il perimetro di tutele per il bene esclusivo dei nostri associati».

Presenti al Consiglio generale anche il reggente Cisl Fp Lazio Giancarlo Cosentino e Pasquale Legnante Ust Cisl Frosinone.

COMUNICATO STAMPA