Consiglio Direttivo Anci Lazio. Il vicepresidente Gianluca Quadrini inserisce tra i punti all’ordine del giorno il rinvio del bilancio oltre 15 marzo

Si è riunito, presso la sede di via dei Prefetti, il Consiglio Direttivo di Anci Lazio con i seguenti punti all’ordine del giorno: Verbale della precedente riunione del 14 febbraio 2024 ; Comunicazioni del Presidente; Relazione programmatica 2024 con indicazione sommaria dei costi per le attività; Comitato Tecnico Scientifico – nomina componenti 2024-2026; Protocollo d’intesa Legacoop per comunità energetiche. Dopo l’approvazione, il vicepresidente, Gianluca Quadrini, chiede l’inserimento tra i puti del rinvio del bilancio oltre il 15 marzo, sottolineando, così come accaduto nella riunione del comitato direttivo di eri, l’esigenza di affrontare le problematiche esposte dai sindaci – “ il rinvio del bilancio è finalizzato a rispondere ed analizzare le richieste e le preoccupazioni dei sindaci che rivestono un ruolo fondamentale all’interno dell’associazione e che devono essere adeguatamente ascoltati e coinvolti nelle decisioni strategiche.” Fa sapere in una nota lo stesso Quadrini. “Gia nella riunione di comitato che si è svolta ieri ho fatto presente questo aspetto, inserendolo tra i punti all’ordine del giorno. Oggi ho chiesto formalmente di fare voti sul differimento del bilancio oltre il 15 marzo per consentire ed affrontare in modo serio e responsabile le questioni sollevate dai sindaci e garantire una gestione trasparente ed efficace delle risorse dell’ANCI Lazio, nell’interesse di tutti i comuni della regione.” Durante il corso della riunione di ieri è stato nominato nel comitato direttivo il consigliere di Forza Italia di Formia, Bianchini Marco, che Quadrini definisce una persona preparata e attenta alle esigenze del territorio. Da parte sua il benvenuto e gli auguri di buon lavoro.

comunicato