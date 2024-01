Consiglio dei Ragazzi di Sora, approvati alcuni nuovi progetti

Dopo la buona notizia sul contributo di 5.000 Euro della Regione Lazio per l’attuazione del programma di attività del Consiglio dei Ragazzi di Sora, i giovani consiglieri si sono riuniti lunedì alle ore 9.30 in sala consiliare. In questa seduta sono stati discussi ed approvati alcuni nuovi progetti, come il festival delle orchestre scolastiche ed incontri tematici nelle scuole sulle vecchie e nuove dipendenze dei giovani, ma anche rivisti ed integrati alcuni già discussi, in particolare un progetto sulla tutela ambientale e l’educazione al riciclo. Un lungo dibattito ha animato questo punto, dove hanno preso parola quasi tutti i consiglieri.

In merito al programma di attività del Consiglio dei Ragazzi, lo scorso giovedì si è tenuta una prima riunione organizzativa incentrata sulle Olimpiadi Studentesche, progetto che la scorsa primavera aveva ottenuto molto apprezzamento non soltanto dai ragazzi ma anche da parte della cittadinanza. All’incontro, svolto insieme alle colleghe consigliere Di Vito e Maltese, hanno partecipato anche insegnanti di educazione motoria dei tre Istituti Comprensivi. In questa occasione sono emerse idee nuove per integrare e migliorare il progetto, vedremo nelle prossime settimane quali saranno adottate e quando saranno calendarizzate le gare dell’atteso evento.

Francesco Monorchio – Consigliere comunale delegato alle politiche giovanili

