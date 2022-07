Consiglio comunale Torrice: la minoranza puntualizza dopo la seduta

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa.

“Abbiamo partecipato al Consiglio comunale. Purtroppo la nostra proposta di emendamento non è stata portata nemmeno all’ordine del giorno.

Quindi sulle criticità che abbiamo riscontrato la situazione è la seguente:

❗️ Cantine ed autorimesse saranno considerate utenze non domestiche, equiparate ad esposizioni ed autosaloni, per i contribuenti che già pagano tari per la loro casa. Mentre stranamente saranno considerate utenze domestiche per coloro che sono privi di unità abitativa nel territorio comunale.

❗️Buona notizia sulla dilazione della Tari che sarà prevista con delibera di giunta e cercheremo di tenervi informati.

❗️Purtroppo non è più previsto lo sgravio del 30% della Tari per chi smaltisce Umido attraverso le compostiere.

Abbiamo concordato con la maggioranza che bisogna continuare a sollecitare la ditta appaltatrice a rispettare il contratto in tal senso sia per la consegna delle compostiere previste che per altri servizi che non vengono forniti come ad esempio la derattizzazione ed il passaggio della macchina spazzatrice.

📂 Abbiamo detto forte e chiaro che non pensiamo che a Torrice ci sia una forte percentuale di evasione, come affermato dal’Assessore Arduini.

Anzi auspichiamo che il servizio tributi non sia affidato ad una ditta esterna la quale farebbe gli interessi propri e non certo quelli dell’ente e dei Torriciani.

❗️La percentuale di evasione del Comune di Torrice è del 30% che con gli avvisi di accertamento si abbassa al 15%.

Meglio di tanti altri comuni.

Certo se non si fossero sospesi gli accertamenti inviati senza rinotificarli non saremmo nella situazione attuale ma occorre non prendere strade di cui ci si potrebbe pentire.

Auspichiamo che nell’interesse di Torrice si possa trovare una collaborazione leale tra maggioranza ed opposizione con il rispetto dei ruoli e delle prerogative di tutti.”

Lo dichiarano i consiglieri del Gruppo Noi per Torrice Fabrizio De Santis, Valtere Tallini e Giammarco Florenzani

