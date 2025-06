CONSIGLIO COMUNALE ROCCASECCA VIA LIBERA DEFINITIVO AL RENDICONTO 2024: FARI PUNTATI SULLO SVILUPPO TURISTICO

Il sindaco Sacco: “Gestione attenta delle risorse per una visione precisa del futuro della città”.

Il Consiglio comunale di Roccasecca, con i soli voti della maggioranza, ha approvato il rendiconto di gestione del 2024.

“Il rendiconto 2024 approvato ieri con i soli voti della maggioranza – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – oltre ai numeri che evidenziano una gestione attenta delle risorse, è testimonianza di una visione di città che guarda al futuro e investe in maniera decisa sulla promozione del territorio e delle sue straordinarie ricchezze”.

“Centrale è l’investimento sul turismo che è la risposta che i territori come il nostro possono mettere in campo per contrastare la crisi economica: la realizzazione della Via della Filosofia tomistica, la panchina gigante su monte Camarda, l’attenzione al Cammino di San Benedetto, il Triennio tomistico”.

Ma non solo questo c’è nel documento contabile licenziato dal Consiglio: ci sono interventi per la manutenzione, per la messa in sicurezza, per la valorizzazione degli edifici scolastici, per la promozione della pratica sportiva, per favorire l’aggregazione, per la fruizione dei sentieri e dei cammini, per i lavori sul territorio, per dare una spinta all’economia locale.

“Non è un punto d’arrivo – ha detto ancora Sacco – se guardiamo indietro, le cose fatte sono tantissime, ma il nostro sguardo è sempre rivolto al domani, a quello che bisogna ancora fare. I progetti, le idee, le opportunità sono ancora tante. E finché ci sarà quest’amministrazione, state sicuri: faremo del tutto per trasformarle in realtà”.

“Colgo l’occasione di questo passaggio fondamentale della vita dell’ente – ha concluso ancora il sindaco Sacco – per ringraziare tutti i consiglieri che l’hanno votato. Una larghissima maggioranza a dimostrazione che un lavoro serio e concreto incontra un ampio consenso”.