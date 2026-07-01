Consiglio Comunale di Veroli: investimenti per gli asili nido e adesione alla Rottamazione Quinquies

Si è tenuto lunedì 29 Giugno alle ore 19 il Consiglio Comunale di Veroli. Tra le 6 voci all’ordine del giorno, anche l’aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028, propedeutico a inserire la fornitura di nuovi arredi didattici innovativi destinati agli asili nido comunali. “Con questo provvedimento rendiamo immediatamente operativo un importante finanziamento ministeriale, avviando le procedure per la fornitura dei nuovi arredi destinati agli asili nido di Porta Napoletana, Il Giglio e Casamari. Continuiamo a investire nella qualità dei servizi educativi, affinché strutture moderne possano contare anche su ambienti funzionali, innovativi e adeguati alle esigenze dei bambini e del personale”, ha sottolineato nella relazione l’Assessore ai Lavori Pubblici Augusto Simonelli.

L’aggiornamento del Programma è stato accompagnato dalla variazione al Bilancio di previsione 2026-2028: “La variazione di bilancio ci consente di recepire queste risorse e trasformarle in un intervento concreto per il territorio, senza gravare sulle risorse proprie dell’Ente. È un risultato che conferma la capacità dell’Amministrazione di programmare gli investimenti e cogliere le opportunità di finanziamento disponibili per migliorare i servizi rivolti ai cittadini”, ha evidenziato l’Assessore al Bilancio Elena Di Nicuolo.

Il Consiglio comunale ha inoltre approvato all’unanimità l’adesione del Comune di Veroli alla Rottamazione Quinquies, misura che consentirà ai cittadini interessati di definire in forma agevolata la propria posizione relativa ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. “Con l’adesione a questa misura vogliamo offrire ai cittadini un’opportunità concreta per regolarizzare la propria posizione secondo le condizioni agevolate previste dalla legge. A partire dal mese di settembre saranno rese note le modalità operative e sarà possibile presentare la domanda di adesione. Entro la fine dell’anno i contribuenti riceveranno la comunicazione con l’importo dovuto e il relativo piano di pagamento, che potrà avvenire in un’unica soluzione oppure in forma rateale”, ha affermato in conclusione l’Assessore al Bilancio Elena Di Nicuolo.

“Con le voci approvate proseguiamo un percorso fondato sulla programmazione, sulla capacità di intercettare finanziamenti e sulla volontà di trasformare le risorse disponibili in servizi e opportunità per la nostra comunità. È questo il metodo con cui continuiamo a lavorare per la crescita della Città” ha precisato il Sindaco Germano Caperna.