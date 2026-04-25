Consiglio Comunale di Veroli: approvato il rendiconto 2025, Comune in equilibrio finanziario

Si è riunito giovedì 23 aprile, il Consiglio comunale di Veroli, convocato in seduta ordinaria dalla Presidente Alessandra Cretaro. Tra i sette punti all’ordine del giorno, l’esame del rendiconto di gestione 2025. Ad introdurre il punto è stata l’Assessore al Bilancio, Elena Di Nicuolo, che ha illustrato i principali dati dell’esercizio offrendo una lettura complessiva dello stato dell’Ente. “Il rendiconto restituisce una diapositiva chiara: il Comune di Veroli si conferma in equilibrio finanziario, con un’ottima capacità di programmazione e gestione della liquidità. Prosegue inoltre il percorso di riduzione del disavanzo. Un quadro che evidenzia la solidità della gestione e la continuità dell’azione amministrativa.” Il Consiglio comunale ha quindi approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2025, un documento che delinea in modo organico i risultati della gestione e descrive un Ente capace di mantenere i propri equilibri, governare con attenzione le possibilità e dare continuità all’azione amministrativa. “Questo atto- come ha evidenziato il Sindaco Germano Caperna- fotografa il nostro come un Comune dinamico, in grado di tradurre la programmazione in azioni concrete e di offrire risposte puntuali ai bisogni della comunità, con riscontro diretto sulla qualità della vita. Un rendiconto sano consente infatti di sostenere una pianificazione ambiziosa, rafforzare i servizi e orientare le risorse in modo sempre più efficace, nella direzione del loro continuo potenziamento.