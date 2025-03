Consiglio Comunale di Frosinone: ecco cosa aspettarsi dalla seduta del 2 aprile

Mercoledì 2 aprile, alle ore 17.30, si terrà una nuova seduta del Consiglio Comunale di Frosinone. Sarà un momento cruciale, sia dal punto di vista amministrativo che politico, con ben undici argomenti all’ordine del giorno che avranno un impatto diretto sulla vita dei cittadini.

Il primo punto all’attenzione del Consiglio riguarda la sostituzione del Consigliere Mario Grieco, recentemente nominato Assessore, con Andrea Campioni, che entrerà in Aula per la lista Ottaviani. Questo segna un cambiamento nella composizione del Consiglio, ma non sarà l’unico argomento rilevante della giornata.

Tra i temi principali in discussione ci sono l’approvazione delle aliquote IMU e dell’addizionale comunale IRPEF per il 2025, decisioni che avranno un impatto diretto sul portafoglio dei cittadini. Si discuterà inoltre del programma delle opere pubbliche e degli acquisiti di beni e servizi, punti che potrebbero delineare lo sviluppo della città nel prossimo futuro.

Anche il patrimonio immobiliare comunale sarà sotto esame, con il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e la verifica della qualità e quantità di aree destinate a residenze e attività produttive. Un’attenzione particolare sarà riservata al documento unico di programmazione e al bilancio di previsione, strumenti fondamentali per la pianificazione economica della città.

Infine, il Consiglio dovrà affrontare il riconoscimento di due debiti fuori bilancio. Una decisione che potrebbe sollevare dibattito, poiché rappresenta un tema spesso controverso dal punto di vista politico.

Un altro argomento caldo sarà quello del trasporto pubblico locale, già oggetto di discussione nella conferenza dei capigruppo di ieri. I cittadini sono invitati a seguire con attenzione questo punto, poiché riguarda un servizio essenziale per la mobilità in città.

Ricordiamo che gli emendamenti relativi ai vari punti all’ordine del giorno potranno essere presentati fino al 28 marzo.

La seduta si preannuncia intensa e ricca di temi che influenzeranno la gestione futura della città. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi!