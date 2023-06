Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sora, mercoledì 7 giugno 2023

Mercoledì 7 giugno si è svolto l’ultimo Consiglio dei Ragazzi di questo anno scolastico. Le quattro proposte progettuali sono state approvate: sale quindi a sei il numero di iniziative che questi ragazzi lasciano in dote alla città.

Una seduta particolare, dove in chiusura ci sono stati interventi di saluto e ringraziamento da parte di alcuni componenti all’ultima esperienza, causa passaggio alle scuole superiori. Penso ad esempio al Sindaco Giulia Porretta e alla Presidente del Consiglio Greta Iarusci, le quali hanno voluto condividere l’entusiasmo per i ruoli ricoperti, dichiarandosi pronte a continuare il loro impegno anche dopo la fine di questa esperienza.

Questo progetto, fiore all’occhiello delle Politiche Giovanili ed in grado di dare lustro alla nostra amministrazione, dimostra che come amministratori comunali sappiamo dare stimoli ai nostri concittadini, mettendo anche noi stessi in gioco. Ringrazio il Sindaco Luca Di Stefano per aver condiviso la volontà di istituire in tempi rapidi il Consiglio dei Ragazzi e la Consigliera Francesca Di Vito per il fondamentale contributo anche in fase di realizzazione dei progetti. Mi sono complimentato con i ragazzi anche a nome loro, necessariamente assenti perché in Canada con la delegazione sorana partita per rinnovare il gemellaggio.

I nostri ragazzi hanno dimostrato di poter essere, fin da subito, protagonisti e non semplici spettatori della loro comunità cittadina. Merito sicuramente anche delle scuole, la cui sinergia con le istituzioni comunali è sempre più strutturata: sono certo che questo circolo virtuoso renderà Sora una città migliore.

COMUNICATO STAMPA