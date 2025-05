Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano, prima raccolta di rifiuti in collaborazione con Plastic Free

Nella giornata di sabato 3 maggio, si è svolta la nostra prima raccolta di rifiuti in collaborazione con Plastic Free. Si è fatta promotrice dell’iniziativa la Consigliera Chiara Ruggiero. È stato oggetto di pulizia il campetto “Franco Protani” e le zone limitrofe, dimostrando che a noi ragazzi e ragazze sta a cuore il nostro futuro e agiamo concretamente per renderlo più verde. Alla giornata di clean-up hanno preso parte come associazioni la ProLoco, Cultores Artium e Indiegesta. Però non c’erano soltanto loro: c’erano anche moltissimi ragazzi e ragazze che hanno deciso di sporcarsi le mani per il bene di Ceccano. L’iniziativa nasce dalla necessità di rendere decorosi e vivibili le aree verdi, e non solo, di Ceccano. Il quartiere Di Vittorio, e in particolare il campetto Franco Protani, pulito sabato scorso è un’area ad alta densità demografica, con molti bambini e bambine che si ritrovano lì per giocare. Abbiamo quindi ritenuto opportuno cominciare proprio da suddetto quartiere per riconsegnare ai suoi abitanti il decoro e la dignità che merita. Come abbiamo già detto, questo sarà solo l’inizio di una collaborazione che speriamo possa durare nel tempo. Il nostro scopo è raggiungere ogni angolo di Ceccano, per pulirlo e riconsegnarlo non solo ai giovani e alle giovani, ma a tutti i cittadini e le cittadine. Ringraziamo Plastic Free Lazio e le referenti Aurora Ricci e Martina Vona, per averci affiancato nell’organizzazione e la Gea srl, che ha raccolto prontamente i sacchi e i rifiuti ingombranti.

Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano

