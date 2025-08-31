Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano- Grande successo per l’evento “Calcio per la ricerca”

Venerdi 28 agosto, si è tenuto l’evento “Calcio per la ricerca”, organizzato dal Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano in collaborazione con l’associazione “Il Sorriso di Tommaso”. Siamo orgogliosi e orgogliose del risultato raggiunto: molte persone hanno affollato lo stadio “Dante Popolla” per sostenere i giocatori e le giocatrici, che in campo hanno dimostrato grande grinta e spirito solidale. L’obiettivo benefico è stato pienamente centrato: grazie all’evento, sono stati raccolti oltre 1.300 euro, che saranno devoluti interamente alla ricerca sull’oncoematologia pediatrica. Questo risultato è il segnale che Ceccano, ancora una volta, c’è per sostenere i più fragili. Ci teniamo a ringraziare gli sponsor che ci hanno sostenuto: Teknoline, Interservice, Ottica Bucciarelli, Foto Digital e Farmacia Querqui. La nostra gratitudine va anche alla terna arbitrale che ha diretto le partite, ai volontari e alle volontarie della Croce Rossa e ai fotografi e alle fotografe che, senza chiedere nulla in cambio, hanno portato il loro prezioso contributo. Un ringraziamento speciale va anche al Comune di Ceccano e al Ceccano Calcio per averci aperto le porte dello stadio “Dante Popolla”. L’ultimo ringraziamento è per tutti i giocatori e le giocatrici, che ci hanno regalato uno spettacolo emozionante, mettendo in campo grinta, energia e voglia di fare del bene. Grazie a tutti e a tutte. Alla prossima edizione! Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano

